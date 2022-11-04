كأس العالم قطر 2022: اكتمال كافة الترتيبات التنظيمية

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اليوم، اكتمال جميع الترتيبات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022، وفق المخطط له من جميع الجهات العاملة في تنظيم الحدث العالمي الذي تنطلق منافساته يوم 20 نوفمبر الجاري.





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وأعلن العقيد جبر حمود جبر النعيمي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية القطرية وقوة أمن بطولة كأس العالم قطر 2022 خلال مؤتمر صحفي، عقدته اللجنة امس عن السماح بدخول الجماهير من غير حاملي التذاكر إلى دولة قطر بعد انتهاء دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022، بداية من الثاني من ديسمبر المقبل، دون اشتراط الحصول على تذكرة مباراة، وذلك للاستمتاع بالأجواء المونديالية مع بقية المشجعين والمنتخبات المتواجدين في الدولة.وأضاف النعيمي أنه على المشجعين القادمين لحضور مباريات المونديال الحصول على بطاقة /هيا/ للدخول إلى البلاد، ويمكنهم تقديم الطلبات من الآن عبر منصة /هيا/، من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق وفقا للمتطلبات المدرجة على الموقع.واكد النعيمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للمشاريع والإرث اكتمال الجاهزية الأمنية في كافة منشآت ومواقع البطولة، وذلك بعد أن عملت على إنفاذ كافة خططها وبرامجها الموضوعة لضمان تنظيم بطولة أكثر أمنا وتميزا .وأضاف: "تم وضع خطط استراتيجية شملت خططا بديلة احتياطية وخططا للتعامل مع المخاطر والأزمات، وقد حققت الاستراتيجية الأمنية للبطولة العديد من المهام من بينها حماية جميع منشآت بطولة كأس العالم، ومكونات البنية التحتية الخاصة بها، إلى جانب بناء قدرة أمنية متكاملة للبطولة تتفوق على المعايير والممارسات المتبعة في تنظيم الفعاليات الكبرى".وأوضح "وفقا للخطط المرسومة بدأ توافد جماهير المونديال إلى قطر منذ الأول من نوفمبر الجاري وفقا لخيارات المشجعين .وقد أكملت وزارة الداخلية خططها خارج مواقع البطولة مع توحيد الجهود الأمنية، كما حرصت قوة أمن البطولة على الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل نحو 50 ألف مشارك خضعوا جميعهم للعديد من البرامج وإدارة الحشود وحقوق الإنسان والتعامل مع الجمهور وبمشاركة العديد من الخبراء".وأشار إلى أن دولة قطر سعت لتوفير أفضل التقنيات وتجهيز مركز لأمن البطولة وإدارة الأحداث ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة، كما تم تدشين دوريات أمن البطولة، والتي ستعمل على تأمين حركة التنقل وتسهيل وصول الجماهير للملاعب، فضلا عن إجراء العديد من الاختبارات في مجال السلامة العامة، وتم تنفيذ خطط الطوارئ لكل منشأة.