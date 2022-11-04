اتحاد محترفات التنس يطلق برنامجا لزيادة عدد المدربات


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 14:58 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أطلق الاتحاد الدولي لمحترفات التنس برنامجا جديدا يهدف إلى زيادة عدد المدربات المحترفات دعما لفرص السيدات في الحصول على المزيد من فرص العمل.
ولا تستعين أي لاعبة من قائمة أولى 10 مصنفات على العالم بمدربة حاليا.

ويهدف البرنامج الجديد الذي أطلقه اتحاد المحترفات أمس الخميس إلى دعم برامج التدريب على المستوي الاحترافي وعلى مستوى الناشئين من أجل تسهيل دخول اللاعبات والمدربات هذه المجالات.
ويتضمن البرنامج الجديد ثلاث مراحل من بينها أسبوع من التدريبات في نهاية الموسم في ديسمبر بإشراف الاتحاد في فلوريدا إلى جانب برنامج يستمر 10 أسابيع عبر الانترنات إضافة إلى فرصة تدريب عملي كمدربة وكلاعبة خلال إحدى بطولات المحترفات.
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وقال ستيف سايمون رئيس الاتحاد "برنامج تطوير المدربات يشكل خطوة هامة في سبيل تنويع وتوسيع مجالنا التدريبي..".
وأضاف "هو جانب حيوي في مؤسستنا في سبيل دعم وتوفير فرص للعمل في المجال التدريبي للنساء إلى جانب لاعباتنا السابقات من أجل الحصول على فرصة للتعلم والنمو في هذا المجال التدريبي المحوري".
وقال الاتحاد إن البرنامج التدريبي الجديد متاح أمام المقيمات في الولايات المتحدة.

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