( التونسي محمد خليل الجندوبي الأول عالميا في التنصنيف الأولمبي العالمي في رياضة التايكواندو (وزن -58كغ


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 10:45 قراءة: 0 د, 40 ث
      
صعد البطل الأولمبي التونسي محمد خليل الجندوبي الى المرتبة الأولى عالميا في التنصنيف الأولمبي لوزن -58كغ الصادر عن الاتحاد الدولي لللعبة .
ويتقدم الجندوبي في الترتيب كل من الايطالي فيتوي ديلا كيلا الثاني والكوري الجنوبي جون يانغ الثالث في التصنيف .

وعلى الصعيد القاري جاء محمد امادو من النيجركثاني افريقي في الترتيب العالمي في المركز 14 عالميا يليه المغربي عمر لكحل الثالث افريقيا وفي المركز 25 عالميا

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ويعتبر هذا التصنيف انجازا تاريخيا غير مسبوق لأي رياضي تونسي على مستوى جداول الترتيب التي تصدرها الهيئات الرياضية الدولية.
يذكر أن المصنفين الخمسة الأوائل في رياضة التايكواندو الى حدود 31 ديسمبر 2023 يترشحون مباشرة الي الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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وياتي هذا التتويج المعنوي ليشحذ عزيمة البطل الاولمبي التونسي خليل الجندوبي قبل المشاركة في بطولة العالم في مدينة قوادالاخارا المكسيكية بداية من 13 نوفمبر الجاري.

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