خلية أزمة وحالة استنفار قصوى بطبرقة بسبب توسع دائرة الحرائق


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 00:09 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة، خلال اجتماع طارئ عقدته ليلة الخميس، إحداث خلية أزمة بمقر مركز العمليات التابع لفرقة الحماية المدنية بطبرقة، وفق ما أكده رئيس اللجنة، والي جندوبة، سمير كوكة.


وقد جاء هذا القرار إثر التوسع المتسارع لدائرة الحرائق التي اندلعت بعد ظهر يوم الخميس في محيط مدينة طبرقة، واقترابها من المساكن بعدد من المناطق، من بينها "الحوامدية" و"الوراهنية" و"العواشرية" و"الدوايدية" و"سيدي بدر"، وعدم قدرة فرق الحماية المدنية وفرق الغابات والمتطوعين على إيقاف الحرائق التي تجتاح المنطقة، رغم التعزيزات التي تم استقدامها من الولايات المجاورة وولاية تونس، ومساهمة طائرة تابعة للجيش الوطني، وذلك لصعوبة التضاريس وكثافة الغابات وعدم توفر مسالك تتيح ولوج الشاحنات إلى المناطق التي تسجل حرائق أكبر وهبوبا أسرع للرياح.

..

.

ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للتجمعات السكنية التي باتت مهددة بالنيران، وتركيز شاحنات إطفاء قرب مطار طبرقة عين دراهم الذي اقتربت منه النيران، إضافة إلى فتح مسالك بواسطة الآلات الكاسحة.

إلى ذلك، أعرب عدد من متساكني المناطق القريبة من الحرائق عن تخوفاتهم الشديدة، وقال عدد منهم في تصريحات ل"وات"، إنهم "ولأول مرة، يشهدون حرائق بهذا الحجم".
..
...


وأضاف بعض عمال الغابات وأعوان من الحماية المدنية، أن صعوبة إطفاء الحرائق ناجم بالأساس عن اندلاع النيران من أعلى القمم، مرجحين أن تكون "متعمدة".




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256003



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 04 نوفمبر 2022 | 9 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:21 14:59 12:10 06:46 05:18
Babnet
15°
 Babnet27° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1520°-1321°-1823°-1624°-16
  • Avoirs en devises
    22693,1

  • (3 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,27385 DT        1$ =3,30726 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 nov)   1388,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   