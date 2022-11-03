قبلي: القبول الأولي لـ 14 مطلب ترشح للانتخابات التشريعية من إجمالي 17 مطلبا

أفاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بولاية قبلي، عبد الجبار جديد، مساء اليوم الخميس، بأن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل، تضم 14 مترشحا.





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وأوضح عبد الجبار جديد، في تصريح ل"وات"، أنه تم تلقي 17 مطلب ترشح للانتخابات التشريعية منذ افتتاح مرحلة قبول الترشحات، التي امتدت من يوم 17 إلى يوم 27 أكتوبر المنقضي، وتم اليوم القبول الأولي لـ14 مطلبا منها، مشيرا إلى أن هذه الترشحات المقبولة تتوزع إلى 6 ترشحات من بينها 2 لنساء بدائرة قبلي سوق الأحد، و4 ترشحات بدائرة دوز كلها لرجال، إلى جانب دائرة الفوار بـ4 مترشحين رجال.وبين المصدر ذاته أن أسباب رفض المطالب الأخرى تتمثل في عدم اكتمال الملف في جانب التزكيات بالنسبة لاثنين منها، في حين تم رفض المطلب الثالث لعدم الاستجابة لشروط الترشح.يشار إلى أن الترشحات ال17 التي تم تقديمها للهيئة أثناء فترة قبول الترشحات، توزعت على دائرة قبلي سوق الأحد بـ 8 ترشحات من بينها 5 رجال و3 نساء، إلى جانب دائرة دوز بـ4 ترشحات لرجال، ودائرة الفوار رجيم معتوق بـ 5 ترشحات، من بينها 4 ترشحات لرجال.