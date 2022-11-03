أريانة : القبول الأولي لملفات 21 مترشحا لانتخابات مجلس نواب الشعب

أعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة، مساء اليوم الخميس، عن قائمة المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب، المقبولة أوليا.





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وتضم القائمة 21 مترشحا، منهم 17 رجلا و4 نساء، يتوزعون حسب الدوائر الانتخابية إلى مترشحين اثنين (2) عن دائرة أريانة المدينة، وهما محمد الشابي ونجلاء اللحياني، و3 مترشحين عن دائرة التضامن، وهم طارق الربعي وعماد الصولي ومحرز العياري، و5 مترشحين عن دائرة المنيهلة، وهم محمد بلال غانمي وطارق ماجري ومهى عامر وحسن العماري وعادل حرمية، ومترشحين اثنين عن دائرة راواد1، وهما أيمن البوغديري والجودي روافي.وسجل مترشح واحد عن دائرة رواد 2، وهو عبد الحليم بوسمة، إضافة إلى 4 مترشحين عن دائرة سكرة 1، وهم مواهب قارشي ورشاد المثلوثي وفيصل زارعي وأيمن بن صالح، ومترشحة وحيدة عن دائرة سكرة 2، وهي فاتن النصيبي، وثلاثة مترشحين رجال عن دائرة قلعة الأندلس سيدي ثابت، وهم فيصل الصغير ورامي الدريدي وحاتم الحداد.وخصصت لولاية أريانة 8 مقاعد في تركيبة مجلس نواب الشعب المرتقب.