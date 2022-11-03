الرابطة الاولى - تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 22:42 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة نهاية الاسبوع الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:


المجموعة الاولى
5 نوفمبر 2022
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في ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي - هلال الشابة مجدي بلحاج علي
في ملعب حمادي العقربي برادس
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الترجي الرياضي - اتحاد تطاوين عامر شوشان
6 نوفمبر 2022
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - النادي البنزرتي وليد الجريدي


المجموعة الثانية
6 نوفمبر 2022
في ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل سليمان امير لوصيف
في ملعب باجة
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي ايمن النصري

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