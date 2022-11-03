الرابطة الاولى - تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة نهاية الاسبوع الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:







المجموعة الاولى

5 نوفمبر 2022

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في ملعب حمام سوسة

النجم الساحلي - هلال الشابة مجدي بلحاج علي

في ملعب حمادي العقربي برادس

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الترجي الرياضي - اتحاد تطاوين عامر شوشان

6 نوفمبر 2022

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - النادي البنزرتي وليد الجريدي





المجموعة الثانية

6 نوفمبر 2022

في ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل سليمان امير لوصيف

في ملعب باجة

الاولمبي الباجي - نجم المتلوي ايمن النصري



المجموعة الاولى5 نوفمبر 2022في ملعب حمام سوسةالنجم الساحلي - هلال الشابة مجدي بلحاج عليفي ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي - اتحاد تطاوين عامر شوشان6 نوفمبر 2022في ملعب الهادي النيفر بباردوالملعب التونسي - النادي البنزرتي وليد الجريديفي ملعب سيدي بوزيداولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل سليمان امير لوصيففي ملعب باجةالاولمبي الباجي - نجم المتلوي ايمن النصري