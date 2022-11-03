الرابطة الاولى - تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة نهاية الاسبوع الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:
المجموعة الاولى
5 نوفمبر 2022
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في ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي - هلال الشابة مجدي بلحاج علي
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - اتحاد تطاوين عامر شوشان
6 نوفمبر 2022
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - النادي البنزرتي وليد الجريدي
المجموعة الثانية
6 نوفمبر 2022
في ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل سليمان امير لوصيف
في ملعب باجة
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي ايمن النصري
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