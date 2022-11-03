قابس: رغم قلة الموارد، سعي دؤوب لصيانة واحة شنني من الإهمال والتشويه

وات - حسني الغربي ـ وأنت تتجول في ثنايا المدينة القديمة بشنني من ولاية قابس، الملتحفة بواحة مترامية الأطراف ونخيلها الغض الشامخ، تعود بك الذاكرة إلى الماضي التليد، وإلى تاريخ انتشر عبقه الثقافي والمعماري في مختلف الأرجاء، لاسيما وان حظائر الترميم وصيانة الواجهات، المنتشرة هنا وهناك، تثير لديك انطباعا بقيمة ذلك الموروث الحضاري وأهمية صونه من آفات الإهمال والتشويه المادي والبصري.





..



.

.. ...

وتلوح لك شنني بواحتها ومدينتها العتيقة، محافظة على طابعها القديم، رغم ما حمله الزمن من تطور وتغييرات ديموغرافية واقتصادية وعمرانية، حيث يراودك شعور حال دخول القرية، بأن عقارب الزمن قد توقفت في الأيام الخوالي، حينما كان التكامل والانسجام بين الواحة ومدينتها سلسا تلقائيا، بفعل تمسك عدد هام من سكان القرية الأصليين بذلك المكان، كما كان تدخل بلدية شنني حاسما حتى تحافظ المنطقة على طابعها ورونقها، مدعومة بجملة من المبادرات المجتمعية والجمعياتية.فأمام كل التهديدات التي قد تمس من طابع واحة شنني، سواء بفعل الزمن أو التطور السكاني، سعت بلدية المكان إلى الانخراط في برنامج إعادة إحياء المراكز العمرانية القديمة، الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والوكالة الفرنسية للتنمية.غير أنه ورغم ما تضمنه مشروع واحة شنني من عناصر متينة تم تقديمها مشاركة مع المجتمع المدني، وراوحت بين تثبيت الموجود وصيانته وإضافة مكونات جديدة، مثل القرية الحرفية، فإن المشروع المقدم تم رفضه من وزارة التجهيز لأسباب شكلية، وهذا ما حرم القرية من اعتمادات ناهزت 5 ملايين دينار، وفق ما أفاد به "وات"، عبد الواحد كباو، رئيس بلدية شنني.وتابع ذات المصدر مؤكدا أن "بلدية المنطقة، بالتعاون المتواصل مع الجمعيات والمجتمع المدني، حريصة على إعادة تقديم مشروع صيانة واحة شنني في إطار برامج تمويل أخرى، لتحقيق هدفنا المنشود الذي يعد مسؤولية كل الأطراف، لا على المستوى الجهوي فقط، بل على المستوى الوطني، "بما أننا نعمل بتنسيق تام مع المعهد الوطني التراث".وقال كباو "رغم الرفض الذي وجدناه من وزارة التجهيز، إلا أننا واصلنا العمل مع المجتمع المدني، ووضعنا نواة للقرية الحرفية، بالإضافة إلى عمليات تدخل لترميم بعض معالم المدينة القديمة، مثل جامع بوعزة، ويبقى الإشكال العويص هو نقص الموارد المالية والذي حال دون إعادة إحياء المدينة العتيقة بشنني، رغم تطوع عدد من المتساكنين، من خلال التبرع بمنازلهم للبلدية لصيانتها واستغلالها في القرية الحرفية، فضلا عن عدد من المبادرات الخاصة في مجال بعث دور الضيافة على الطريقة التقليدية، والتي بلغ عددها 5 وحدات، والتي تعرف إقبالا مكثفا، لاسيما خلال المناسبات والتظاهرات الثقافية التي تنتظم في شنني".وتعرف دور الضيافة المنتشرة في الأزقة والأنهج الكائنة بالمدينة القديمة بشنني، إقبالا كبيرا، خاصة نهاية العام، وباعتبار أن دور الضيافة حافظت على عناصرها المعمارية الأصيلة، مثل الصباط والغرف والمطبخ، وهي تتميز بانفتاحها على الحزام التراثي بكل مكوناته، ولذلك فهو منتوج سياحي يحظى بسمعة طيبة، لاسيما وأن واحة شنني مدرجة ضمن التراث العالمي، وفق ما أكده مبروك الجابري، صاحب "دار المدينة" بشنني .ويعد الهاجس البيئي من أبرز المشاغل في سياق الحرص على حماية واحة شنني من مخاطر التلوث. ولأجل ذلك تم إنشاء وحدة لأسمدة فضلات النخيل بالتنسيق بين بلدية شنني والمندوبية الجهوية للفلاحة ومعهد المناطق القاحلة بمدنين، لإنتاج مستسمد طبيعي مستخرج من فضلات النخيل. وقد تم الاقتداء بهذه التجربة في عديد الواحات المنتشرة في الجنوب التونسي، مثلما أكد ذلك نزار كباو، صاحب المشروع.