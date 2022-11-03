منوبة: ايداع مستشار بلدي السجن من اجل الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات هجرة الى اوروبا عبر صربيا

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الخميس بطاقة ايداع بالسجن في حق مستشار بلدي بالبطان من اجل الاتجار بالبشر وذلك بعد ايقافه امس من قبل فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بطبربة واتهامه بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية الى اوروبا عبر صربيا، وفق ما افاد به مصدر امني وكالة تونس افريقيا للانباء .





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واضاف انه على اثر شكاية تقدم به احد الشبان ضده بعد مطالبته لهذا المستشار البلدي باسترداد مبلغ مالي بعد فشل عملية الهجرة السرية عبر صربيا، وعلى اثر اعلام عدد من العائلات من البطان وطبربة والجديدة، عن غياب ابنائهم، تولى اعوان الفرقة رصد تحركاته، ليتم القبض عليه بعد نصب كمين له ،وضبطه متلبسا بتنسيق احدى عمليات الهجرة واستلام اموال في الغرض.وقد تبين بعد التحري، مسؤوليته عن هجرة الشبان المذكورين بمبالغ مالية مترواحة بين ال7 و8 الاف دينار، حيث وصل بعضهم الى اوروبا، في حين تم اعادة البعض منهم الى تونس ليطالبوا باسترداد اموالهم من المنظم حسب نفس المصدر.وبالتحقيق معه امس الاربعاء تمت احالته على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الذي اصدر في حقه بطاقة ايداع فوري بالسجن في انتظار استكمال التحقيق في القضية، وكشف الاطراف المتعاونة معه في شبكة التهريب من داخل وخارج تونس.