رابطة الابطال وكاس الكاف - قرعة دور المجموعات يوم 16 نوفمبر الجاري


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 19:10 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تجرى عملية سحب قرعة دور المجموعات لرابطة أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية لكرة القدم يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري حسب ما كشف عنه الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف).
وبرمجت القرعة بالقاهرة (مصر) ابتداء من الساعة 00ر13 بالنسبة لكأس الكونفدرالية والساعة 00ر14 بالنسبة لرابطة أبطال افريقيا.

يذكر انه تم التعرف على الفرق المشاركة في دور المجموعات لرابطة الأبطال بينما سيتم التعرف على الفرق المشاركة في دور المجموعات لكاس الكاف عقب اجراء إياب الدور الثاني مكرر يوم 9 نوفمبر الجاري.

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الفرق المتأهلة لدور المجموعات لرابطة أبطال افريقيا:
الترجي الرياضي (تونس) الأهلي (مصر) الهلال (السودان) المريخ (السودان) أتلتيكو بيتروليوس (أنغولا) كوتون سبور (الكاميرون) شباب بلوزداد (الجزائر) حوريا (غينيا) شبيبة القبائل (الجزائر) ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) الرجاء الرياضي (المغرب) نادي سيمبا (تنزانيا) نادي فيبرز (أوغندا) الوداد الرياضي (المغرب) الزمالك (مصر) نادي فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

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