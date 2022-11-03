رئيس الجمهورية يبرز أثناء لقائه مع وزير الداخلية الدور المحوري لقوات الأمن الداخلي في هذه المرحلة


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 18:08 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أبرز رئيس الجمهورية قيس سعيد، أثناء لقائه اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الدور الهام والمحوري لقوات الأمن الداخلي في هذه المرحلة التي تعيشها تونس مؤكدا ضرورة فرض احترام القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.


كما دعا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة ومنها المتعلقلة بجمع التزكيات لانتخابات 17 ديسمبر المقبل والرشاوى التي دُفِعَت للغرض بالإضافة عن التصدي للأشخاص الذين يحاولون بكل السبل استغلال مواقعهم بهدف ضرب هذا المسار الانتخابي.

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