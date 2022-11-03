توزر: منتدى البلديات الحدودية ينظر في سبل الشراكة والتعاون مع بلديات من الجزائر وليبيا

احتضنت مدينة حزوة في ولاية توزر، أمس الأربعاء، على هامش مهرجان الخيام، منتدى البلديات الحدودية بمشاركة 11 بلدية تقع على الحدود مع الجزائر وليبيا، وذلك بتنسيق من بلدية حزوة وبحضور عدد من ممثلي الجمعيات في الجهة والمنظمات الوطنية.





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ومثّل المنتدى، بحسب رئيس بلدية حزوة، عطية بن سعيد، مناسبة لدراسة واقع البلديات الحدودية وآفاق التعاون والشراكة مع الجانب الجزائري والليبي، وشهد حوارا ثريّا ساهمت فيه جميع الوفود المشاركة وانتهى الى جملة من التوصيات من أبرزها تفعيل اتفاقيات الشراكة بين تونس والجانب الجزائري خاصة المتعلقة بالبلديات الحدودية خاصة وأن ولاية توزر تربطها اتفاقية شراكة مع ولاية الوادي الجزائرية منذ 2018 بما يدعم فرص التعاون.وأضاف رئيس بلدية حزوة أنه تمت بالمناسبة إثارة مواضيع متنوعة على غرار تنمية المناطق الحدودية لاحتوائها على ثروات بشرية ومقدرات سياحية وطبيعية وفلاحية وتوظيفها في تنمية هذه المناطق، علاوة على المطالبة بالتسريع بإنجاز مناطق للتبادل التجاري الحرّ من بينها المنطقة المقترحة في مدينة حزوة لدورها في تحريك التجارة وعدة أنشطة اقتصادية أخرى.واقترح المشاركون في المنتدى الى جانب ذلك تزويد المناطق الحدودية بالغاز من الجانب الجزائري، داعين السلط المركزية الى التنسيق بخصوص هذا الموضوع، بالإضافة الى تثمين المخزون التراثي والسياحي في تنمية سياحة بينية، لا سيما بإحداث مراكز للاستشفاء بالمياه الحارة في معتمديات حزوة، ونفطة، وحامة الجريد من ولاية توزرومثّل المجال التجاري، أحد أبرز النقاط الى توقف عندها المشاركون، لا سيما بوجود معابر ذات بنية تحتية عصرية على غرار معبر حزوة، داعين إلى استثمار هذه المعابر لتنمية التجارة وسهولة العبور وإلى تخفيف إجراءات عبور مواطني البلدين.ويعتبر المنتدى خطوة أولى للتنسيق بين البلديات الحدودية على أن يتم تعزيزها باتفاقيات شراكة بين البلديات التونسية ومثيلاتها في الجزائر وليبيا بما يخدم المناطق الحدودية ويبعث أنشطة اقتصادية متنوعة، وفق رئيس بلديّة حزوة.