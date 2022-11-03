منوبة: رفض أوّلي لـ16 ملف ترشّح للانتخابات التشريعية وفتح آجال طعن لدى المحكمة انطلاقا من الغد

أفضت عمليات بتّ الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة في ملفات 51 مترشحا محتملا للانتخابات التشريعية القادمة، الى قبول أوّلي لـ35 مترشّحا منهم 6 نساء، استكملوا الاجراءات القانونية والشروط المعمول بها في القانون الانتخابي، ورفض أوّلي لملفات 16 مترشحا منهم امرأة، وفق تصريح رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات، سماح المدوري، لـ"وات".

ويأتي الرفض الأوّلي للملفات المقدمة من أجل عدم استكمال عدد التزكيات المطلوبة وهي 400 تزكية بالنسبة لـ16 ملفا، و من أجل عدم تقديم جميع الوثائق القانونية المطلوبة بملف الترشح بالنسبة لمترشح وحيد.



..



.

.. ...

ويتوزّع المترشحون المقبولين أوليا بالدوائر الخمس الانتخابية بولاية منوبة على دائرة برج العامري المرناقية بـ11 مترشحا بعد رفض مترشحين اثنين، ودائرة وادي الليل بقبول اولي لـ9 مترشحين بعد رفض أوّلي لمترشح، ثم دائرة البطان طبربة والجديدة بـ8 مترشحين بعد رفض 6 مترشحين، ودائرة منوبة بـ5 مترشحين بعد رفض أوّلي لـ3 مترشحين، وأخيرا دائرة دوار هيشر بمترشحين اثنين بعد رفض أوّلي لـ4 مترشحين منهم امرأة .هذا تتيح الهيئة لجميع المترشحين المرفوضين أوّليا إمكانية الطعن لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة في آجال 48 ساعة انطلاقا من تاريخ غد الجمعة، وفق ذات المصدر.يذكر أن دائرة طبربة البطّان والجديدة لم تشهد ترشح أية امرأة للانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى عدم ترشح أيّ امرأة بدوار هيشر بعد رفض ملف مترشحة لعدم استكمال التزكيات، ليبلغ عدد المقبولات بالجهة أوليا بعد البتّ 6 نساء من جملة 8 مترشحات يتوزعن على دوائر منوبة بمترشحة وحيدة، والمرناقية بمترشحتين، ووادي الليل بثلاث مترشحات بعد رفض أولي لمترشحة رابعة.ويشار الى ان الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة شهدت ترشح 51 مترشحا الى نهاية آجال الترشح، من مجموع اكثر من 100 مقبل على الترشح جمعوا ما يناهز 20 الف تزكية، وقد عجز الكثيرون عن جمع عدد التزكيات المطلوب وهو 400 تزكية، ما يفسر عدم اتمامهم لاجراءات الترشح الفعلي.ويرجّح أن يكون عدم جمع التزكيات الكافيّة سببا في الاقصاء النهائي لعدد من المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم أوليّا، وذلك لعدم جمعهم العدد الكافي في الآجال القانونية المنقضية واستحالة تدارك ذلك في اجال الطعن على اعتبار أن بعضهم لم يتجاوز 200 تزكية طيلة المدة المنقضية.