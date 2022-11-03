قابس: قبول أوّلي لـ41 ملف ترشح للانتخابات التشريعيّة القادمة

أفضت مداولات الهيئة الفرعيّة للانتخابات بقابس وتثبتها من ملفات المترشحين للانتخابات التشريعيّة القادمة إلى القبول الأوّلي لـ41 مترشّح يتوزّعون الى 39 ذكور و2 إناث، وفق ما أعلن عنه، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الفرعية فرحات بن يحمد.





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وأكّد بن يحمد، في تصريح لـ"وات"، أن هذه القائمة تعتبر أوّلية في انتظار ما ستفضي إليه الطعون إن وجدت، وفق تعبيره.وتتوزع قائمة المترشحين المقبولين لانتخابات مجلس نواب الشعب، حسب الدوائر الانتخابية، الى 11 مترشحا بدائرة الحامة والحامة الغربية، و10 مترشحين بدائرة غنوش والمطوية ووذرف ومنزل الحبيب، و7 مترشحين بدائرة قابس المدينة وقابس الغربية، و7 مترشحين بدائرة قابس الجنوبية، و6 مترشحين بدائرة مارث.يذكر أنّ 57 مترشحا محتملا (52 ذكور و5 اناث) بولاية قابس، قد قدموا ملفات ترشحهم لانتخابات مجلس نواب الشعب موزعين بين الدوائر الانتخابية الخمس للجهة.