بنزرت: الإذن بالاحتفاظ بطبيب صاحب عيادة خاصّة تقع بالقرب من مكان اكتشاف 5 أجنّة مدفونة داخل أصيص

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية، وليد عاش بالله، اليوم الخميس، بأنه تم الإذن بالاحتفاظ بطبيب صاحب عيادة خاصّة تقع في أحد شوارع مدينة بنزرت أين اكتشفت أمس الأربعاء 5 أجنة غير مكتملة النمو مدفونة داخل أصيص كان على سطح إحدى البنايات وألقاه أحد الشبان خلال مناوشات جدّت وسط المدينة عقب مباراة النادي البنزرتي وضيفه الترجي الرياضي.





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وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أنه عقب ورود إعلام بشأن العثور على أجنة غير مكتملة النمو على مستوى احد شوارع مدينة بنزرت، تحوّل قاضي التحقيق رفقة مساعد وكيل الجمهورية على عين المكان أين عاين جثث لـ5 أجنة مختلفة الاحجام وحديثة الولادة ملقاة أرضا.وأكد أنه تمّ الإذن، إثر جملة من المعاينات والسماعات، بنقل الأجنة الخمسة الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة وعرضها على الطبيب الشرعي قصد التشريح، مع الاذن بالاحتفاظ بطبيب صاحب العيادة الطبية التي تم اكتشاف الاجنة غير بعيد عنها.وأضاف أنه تمّ فتح بحث تحقيقي في هذه القضيّة من أجل تعمّد إسقاط حمل ظاهر في غير الصور القانونية، وإعدام واخفاء ما ثبتت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه، ونقل واخفاء واتلاف جثة بقصد إخفاء موت صاحبها والمشاركة في ذلك، طبقا للفصول 32 و158 و170 و214 من المجلة الجزائية، مؤكدا أن التحريات لازالت متواصلة للكشف عن بقية ملابسات الواقعة.