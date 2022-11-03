الخطوط التونسية السريعية "شريك مميز" لقمة الفرنكوفونية بجربة

ستكون الخطوط التونسية السريعة "شريكا مميزا" للقمة 18 للفرنفكوفونية التي تدور فعالياتها بجزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022، وذلك بمقتضى اتفاق شراكة ابرمته معوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.





..



.

.. ...

ويقضي الاتفاق بان تؤمن الخطوط التونسية السريعة نقل كل اعضاء هيئة تنظيم القمة على خطها تونس - جربة - تونس، حسب بلاغ نشرته الشركة الخميس.وتولى التوقيع على هذا الاتفاق كل من المديرة العامة للخطوط التونسية السريعة، يسر شواري، والمدير العام بالنيابة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بصفته ممثلا لهيئة تنظيم القمة، حاتم السوسي.وينتظر ان تدعم الشركة، وتيرة تسيير رحلاتها بين العاصمة تونس وجزيرة جربة، جنوب شرق، بهدف الاستجابة لطلب هيئة تنظيم القمة وكذلك لطلبات الوفود الوطنية والدولية التي ستتنقل الى جربة خلال فترة انعقاد القمة، حسب المصدر ذاته.وأفادت شواري خلال توقيع الاتفاق ان الشركة ستسخر كل مواردها في اطار الاستراتيجية المقررة بالمناسبة والتي تتوقع برمجة خاصة رحلات إضافية.ويتمثل الهدف المنشود وفق قولها، في تمكين المسافرين من التنقل الى جربة بأكثر مرونة ممكنة على مستوى المواعيد.ولفت السوسي، من جهته، الى ان "شركة الطيران ستضطلع، دون ادنى شك، بدور حيوي في نجاح قمة الفرنكوفونية التي تستعد تونس لاحتضانها في الأيام القادمة".وينعقد المؤتمر الثامن عشر لرؤساء الدول والحكومات التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية، والذي يطلق عليه اسم القمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 لتدارس موضوع "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني". علما ان تونس،وهي عضو مؤسس للمنظمة، تعتبأول بلد عربي شمال إفريقي يحتضن على أرضه هذا اللقاء المهم.