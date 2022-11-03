سلمى اللومي: تونس لا يجب عليها الاكتفاء بالأسواق التقليدية داخل الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل توفر أسواق أخرى واعدة

قالت نائبة رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت الدولية"، سلمي اللومي، انه في وقت الذي تعد فيه تشيكيا عضوا فاعلا بالاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ على 70 بالمائة من الصادرات التونسية، الا ان تونس تركز على أسواق فرنسا وألمانيا وإيطاليا.





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وأضافت اللومي في تصريح لـ" وات"، على هامش زيارة تقوم بها بعثة اقتصادية تونسية نظمتها "كوناكت" تضم 30 مستثمرا لاستكشاف السوق التشيكية، انه يجب على تونس الانفتاح على أسواق أوروبية أخرى ومزيد التعريف بالنسيج الاقتصادي في البلاد.واعتبرت ان المنتدى الاقتصادي التونسي التشيكي، الذي عقد ، امس الأربعاء بالعاصمة التشيكية براغ، شكل فرصة لتحقيق التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين خاصة وانه لا توجد علاقات سابقة.ولاحظت اللومي ان الميزان التجاري مع جمهورية التشيك لئن حقق فائضا إيجابيا فإن حجم التبادل التجاري لا يزال منخفضا مقارنة بالدول الأخرى.وأكدت ان تونس تعد وجهة مفضلة لدى السياح التشيكيين، اذ يزور تونس، سنويا، حوالي 100 الف سائح تشيكي، وهذه الأرقام يمكن استغلالها لمزيد تحسين التعاون الاقتصادي.واعتبرت ان الاجتماع مع نائب وزير الشؤون الخارجية التشيكي، جيري كوزاك، امس الأربعاء، كان مهما للغاية وساهم في ضبط المجالات التي يجب تحسينها لزيادة التبادلات التجارية والتي يمكن مزيد دفعها عبر البعثات التجارية.يشار الى ان كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" وقعت، امس الاربعاء، مع اتحاد الصناعة بجمهورية التشيك مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين رجال الاعمال في المنظمتين.