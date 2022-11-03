سلمى اللومي: تونس لا يجب عليها الاكتفاء بالأسواق التقليدية داخل الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل توفر أسواق أخرى واعدة


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 12:32 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قالت نائبة رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت الدولية"، سلمي اللومي، انه في وقت الذي تعد فيه تشيكيا عضوا فاعلا بالاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ على 70 بالمائة من الصادرات التونسية، الا ان تونس تركز على أسواق فرنسا وألمانيا وإيطاليا.


وأضافت اللومي في تصريح لـ" وات"، على هامش زيارة تقوم بها بعثة اقتصادية تونسية نظمتها "كوناكت" تضم 30 مستثمرا لاستكشاف السوق التشيكية، انه يجب على تونس الانفتاح على أسواق أوروبية أخرى ومزيد التعريف بالنسيج الاقتصادي في البلاد.

..

.

واعتبرت ان المنتدى الاقتصادي التونسي التشيكي، الذي عقد ، امس الأربعاء بالعاصمة التشيكية براغ، شكل فرصة لتحقيق التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين خاصة وانه لا توجد علاقات سابقة.

ولاحظت اللومي ان الميزان التجاري مع جمهورية التشيك لئن حقق فائضا إيجابيا فإن حجم التبادل التجاري لا يزال منخفضا مقارنة بالدول الأخرى.
..
...


وأكدت ان تونس تعد وجهة مفضلة لدى السياح التشيكيين، اذ يزور تونس، سنويا، حوالي 100 الف سائح تشيكي، وهذه الأرقام يمكن استغلالها لمزيد تحسين التعاون الاقتصادي.

واعتبرت ان الاجتماع مع نائب وزير الشؤون الخارجية التشيكي، جيري كوزاك، امس الأربعاء، كان مهما للغاية وساهم في ضبط المجالات التي يجب تحسينها لزيادة التبادلات التجارية والتي يمكن مزيد دفعها عبر البعثات التجارية.

يشار الى ان كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" وقعت، امس الاربعاء، مع اتحاد الصناعة بجمهورية التشيك مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين رجال الاعمال في المنظمتين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255961



En continu...

Toutes les news...
الخميس 03 نوفمبر 2022 | 8 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:22 14:59 12:10 06:45 05:17
Babnet
28°
 Babnet28° Babnet % 34 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1827°-1919°-1521°-1823°-15
  • Avoirs en devises
    22680,0

  • (2 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,28100 DT        1$ =3,27880 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 nov)   655,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   