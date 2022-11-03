ديوان التونسيين بالخارج : عدد الوظائف الشاغرة في الدنمارك يتجاوز 71 ألف وظيفة

ذكر الديوان التونسي بالخارج، أن عدد الوظائف الشاغرة في الدنمارك يناهز 71400 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص غالبيتها تتركز بالعاصمة كوبنهاغن.





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وأفاد الديوان الذي يرعى مصالح الجالية التونسية في الخارج في بلاغ نشره اليوم الأربعاء، أن مجالات التوظيف بهذا البلد الأوروبي تشمل جميع أنواع الصناعات، و العلوم والهندسة والقانون والرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيات المعلومات والكهرباء والحدادة و المعادن.وأشار البلاغ، الى أن تحصل أي شخص من خارج الدنمارك على عرض عمل بإحدى الأعمال المدرجة بالقائمة يمكنه تقديم طلب الحصول على تصريح عمل وإقامة، لافتا، الى أن الوكالة الدنماركية للتوظيف الدولي والتكامل تتولى دوريا نشر قائمة المهن المطلوبة.ولفت الى أن مدة التصريح بالعمل تصل الى أربع سنوات في الدنمارك، مشيرا الى أن حصول الشخص على فرصة عمل من خارج الوظائف الأكثر توظيفا يسمح للعمال المهاجرين بالحصول على إقامة لمدة شهر ، شريطة اثبات أنه يمكنه إعالة نفسه في تلك الفترة.الجدير بالذكر، أن الديوان التونسي بالخارج شرع مؤخرا في اطار خطته الاتصالية الجديدة في نشر كافة المعطيات حول أسواق العمل بالخارج، في وقت يؤكد فيه مسؤولوه أهمية ربط الصلة مع أبناء الجالية التونسية بالمهجر.ويشار، الى أن عدد التونسيين بالمهجر يبلغ 1.4 مليون شخص، من بينهم شريحة مهمة من الكفاءات تصل إلى 170 ألف شخص، وقد أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي أن تحويلات التونسيين العاملين بالخارج ارتفعت ب 17 بالمائة في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 3.7 مليار دينار تونسي (1.19 مليار دولار).