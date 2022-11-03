نحو دعم قدرات الملحقين الاجتماعيين والمندوبين الجهويين لضمان حقوق أبناء الجالية التونسية بايطاليا


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 14:31 قراءة: 0 د, 28 ث
      
مثل العمل على إسناد عمل الملحقين الاجتماعيين والمندوبين الجهويين ودعم قدراتهم بما يضمن حقوق أبناء الجالية التونسية بايطاليا في الحصول على جراياتهم ومنافعهم بأيسر السبل وأقرب الآجال، محور جلسة عمل التأمت مساء أمس الأربعاء بمقر ديوان التونسيين بالخارج مع ممثلي المركزيات النقابية الايطالية الثلاث " CGIL " و "UIL" و"CISL
 

وتم خلال هذه الجلسة التي شاركت فيها الجمعيات المتعاملة والشريكة مع ممثلي المركزيات النقابية الايطالية الثلاث في مجال العمل الإجتماعي لفائدة التونسيين العاملين في ايطاليا أو الذين عملوا بها ، استعراض آفاق التعاون في مجالات لم شمل الأسر والضمان الإجتماعي والاحاطة بأفراد الجالية.
 

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