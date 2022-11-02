الرئيس سعيد يتحادث في الجزائر مع عدد من القادة العرب ومع الأمين العام للأمم المتحدة

أجرى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يومي 1 و2 نوفمبر الجاري بالجزائر، في إطار مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، محادثات مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة تطرقت، بالأساس، إلى "علاقات التعاون الثنائي، والمسائل المطروحة في جدول أعمال القمة، وجملة من المسائل المتصلة بالعمل العربي المشترك وبالأوضاع في المنطقة".







وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ نشرته مساء اليوم الاربعاء، أن رئيس الدولة بحث مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيرش، أهم أوجه التعاون القائم بين تونس والمنظمة الأممية ووكالاتها المتخصصة، وسبل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، "أهمية أن تكون الأمم متحدة، من أجل بناء تاريخ جديد للإنسانية جمعاء".



