1999 مهاجر غير نظامي يصلون السواحل الإيطالية خلال اكتوبر الماضي


Publié le Mercredi 02 Novembre 2022 - 20:01 قراءة: 0 د, 21 ث
      
بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا السواحل الايطالية، خلال شهر أكتوبر الماضي، 1999 شخصا، بحسب معطيات نشرها، اليوم الاربعاء، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة.


ورصد المنتدى، في تقريره "إحصائيّات الهجرة غير النّظاميّة لشهر أكتوبر 2022"، إحباط 326 عملية اجتياز حدود، فيما سجل ايقاف 5650 شخصا حاولوا اجتياز الحدود.

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ومنذ بداية العام الجاري سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة وصول 16292 مهاجر غير نظامي لإيطاليا، مقابل 14342 مهاجر في عام 2021.

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