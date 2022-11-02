تسجيل حصص التعبير الحر أبرز محاور جلسة عمل بين هيئة الانتخابات وممثلي التلفزة والإذاعة الوطنيتين


Publié le Mercredi 02 Novembre 2022 - 20:27 قراءة: 0 د, 45 ث
      
مثل تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بتسجيل حصص التعبير الحر، بالنسبة الى المترشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر 2022، أبرز محاور جلسة عمل جمعت، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بالمكلفة بتسيير التلفزة الوطنية عواطف دالي، والمكلفة بالتنسيق العام بالإذاعة التونسية سامية فطحلي والوفد المرافق لهما.


كما تدارس الحاضرون، وفق بلاغ أصدرته هيئة الانتخابات، برنامج انطلاق تصوير حصص التعبير الحر من قبل التلفزة الوطنية، بالإضافة إلى عدد من المسائل المتعلقة بالجانبين المادي واللوجستي لهذه العملية وضبط مجال تدخل كل طرف، والاستعدادات المتصلة ببعث المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات التشريعيـة القادمة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، والحملة التحسيسية الخاصة بالحث على التصويت.

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وعبرت الأطراف المشاركة في الاجتماع، عن استعدادها الكامل لتوفير كافة أسباب النجاح لهذه العملية، وتمكين المترشحين من التعبير عن برامجهم في كنف المساواة.

وقد واكب جلسة العمل نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي وعضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة، الى جانب ممثلين عن الإدارة التنفيذية.
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