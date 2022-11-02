بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد - لقاءان متاخران - فوز الترجي التونسي والنادي الافريقي


Publié le Mercredi 02 Novembre 2022 - 19:52 قراءة: 0 د, 39 ث
      
فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم في المهدية على مكارم المهدية بنتيجة 26-22 في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة الثالثة من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد فيما تفوق النادي الافريقي في المكنين لحساب مباراة متاخرة لحساب نفس الجولة على سبورتنغ المكنين 27-26


الترتيب                                    ن           ل
 1 - النجم الرياضي الساحلي            23         8
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 2 - النادي الرياضي بساقية الزيت      22         8
 3 - النسر الرياضي بطبلبة             17          8
 4 - سبورتينغ المكنين                  16          9
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 5 - البعث الرياضي ببني خيار         13          7
     - النادي الافريقي                    13          5
   - مكارم المهدية                       13          8
-8 النادي الرياضي الهلالي            12           7
 9 - نادي كرة اليد بقصور الساف       10         7
10- نادي كرة اليد بجمال                9           11
11 - الترجي الرياضي التونسي         9            3
 - 12 جمعية الحمامات                   7            5

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