بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد - لقاءان متاخران - فوز الترجي التونسي والنادي الافريقي

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم في المهدية على مكارم المهدية بنتيجة 26-22 في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة الثالثة من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد فيما تفوق النادي الافريقي في المكنين لحساب مباراة متاخرة لحساب نفس الجولة على سبورتنغ المكنين 27-26







الترتيب ن ل

1 - النجم الرياضي الساحلي 23 8

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2 - النادي الرياضي بساقية الزيت 22 8

3 - النسر الرياضي بطبلبة 17 8

4 - سبورتينغ المكنين 16 9

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5 - البعث الرياضي ببني خيار 13 7

- النادي الافريقي 13 5

- مكارم المهدية 13 8

-8 النادي الرياضي الهلالي 12 7

9 - نادي كرة اليد بقصور الساف 10 7

10- نادي كرة اليد بجمال 9 11

11 - الترجي الرياضي التونسي 9 3

- 12 جمعية الحمامات 7 5



الترتيب ن ل1 - النجم الرياضي الساحلي 23 82 - النادي الرياضي بساقية الزيت 22 83 - النسر الرياضي بطبلبة 17 84 - سبورتينغ المكنين 16 95 - البعث الرياضي ببني خيار 13 7- النادي الافريقي 13 5- مكارم المهدية 13 8-8 النادي الرياضي الهلالي 12 79 - نادي كرة اليد بقصور الساف 10 710- نادي كرة اليد بجمال 9 1111 - الترجي الرياضي التونسي 9 3- 12 جمعية الحمامات 7 5