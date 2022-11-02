بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد - لقاءان متاخران - فوز الترجي التونسي والنادي الافريقي

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم في المهدية على مكارم المهدية بنتيجة 26-22 في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة الثالثة من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد فيما تفوق النادي الافريقي في المكنين لحساب مباراة متاخرة لحساب نفس الجولة على سبورتنغ المكنين 27-26
الترتيب ن ل
1 - النجم الرياضي الساحلي 23 8
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2 - النادي الرياضي بساقية الزيت 22 8
3 - النسر الرياضي بطبلبة 17 8
4 - سبورتينغ المكنين 16 9
5 - البعث الرياضي ببني خيار 13 7
- النادي الافريقي 13 5
- مكارم المهدية 13 8
-8 النادي الرياضي الهلالي 12 7
9 - نادي كرة اليد بقصور الساف 10 7
10- نادي كرة اليد بجمال 9 11
11 - الترجي الرياضي التونسي 9 3
- 12 جمعية الحمامات 7 5
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