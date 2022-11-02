"المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية يومي 20 و21 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة

ينعقد المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية يومي 20 و21 نوفمبر 2022، تحت شعار " من أجل نمو "مشترك في الفضاء الفرنكوفوني.

و ذكرت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وفق ما نشرته، الإربعاء، أن المنتدى ينتظم في إطار الدورة الثامنة عشر للقمة الفرنكوفونية ، التي ستحتضنها جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 لتدارس موضوع "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".



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ويهدف المنتدى الإقتصادي ذو النطاق الدولي إلى تقديم الفاعلين الإقتصاديين ( رجال أعمال وشركات ومؤسسات وحاملي أفكار المشاريع والخبراء وصناع القرار وغيرهم)، الذين يمثلون تونس وأكثر من 80 دولة (أعضاء دائمون وشركاء وملاحظون عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية ) للتبادل وتعزيز الحوار وتحديد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين دول .الناطقة باللغة الفرنسية وذلك في العديد من المجالات، من أهمها الاستثمار والرقمنةوسيتم، بهذه المناسبة، تناول العديد من المواضيع ، على غرار "تكامل سلاسل القيمة وتكثيف التبادلات في الفضاء الفرنكوفوني" ، و "تمويل المشاريع الخاصة الفرنكوفونية وخلق فرص العمل والابتكار" و ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء في الفضاء الفرنكوفوني في عصر التحول الرقمي "كما تشمل الأحداث الموازية للقمة، تنظيم قرية الفرنكوفونية من 13 إلى 22 نوفمبر2022 تقدم كمساحة ثقافية بامتياز حيث يتم عرض البلدان والمؤسسات الناطقة بالفرنسية، وكذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات في إطار العديد من الأحداث الثقافية والفنيةكما سيتم، بالإضافة إلى ذلك، تنظيم أحداث موازية ، تحت إشراف اللجنة الوطنية المنظمة لقمة جربة ، في جميع أنحاء تونس، وأماكن أخرى، طوال الفترة المقبلة إلى غاية انعقاد القمة