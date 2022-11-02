كاس الاتحاد الافريقي - فوز اسكو دي كارا الطوغولي على النادي الصفاقسي 2-1

انهزم النادي الصفاقسي امام مضيفه اسكو دي كارا الطوغولي 2-1 اليوم الاربعاء في ذهاب الدور الثاني مكرر لكاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم.

وسجل اشرف الحباسي هدف النادي الصفاقسي من ركلة جزاء في الدقيقة 58 فيما حقق وتارا هدفي الفريق الطوغولي في الدقيقتين 44 و62





وتبقى حظوظ نادي عاصمة الجنوب وافرة في التاهل الى دور المجموعات باعتبار وان الفوز 1-0 في لقاء الاياب المقرر الاربعاء القادم بملعب الطيب المهيري بصفاقس يكفيه لبلوغ هدفه المنشود



