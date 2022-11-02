كاس الاتحاد الافريقي - فوز اسكو دي كارا الطوغولي على النادي الصفاقسي 2-1


Publié le Mercredi 02 Novembre 2022 - 19:44 قراءة: 0 د, 22 ث
      
انهزم النادي الصفاقسي امام مضيفه اسكو دي كارا الطوغولي 2-1 اليوم الاربعاء في ذهاب الدور الثاني مكرر لكاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم.
وسجل اشرف الحباسي هدف النادي الصفاقسي من ركلة جزاء في الدقيقة 58 فيما حقق وتارا هدفي الفريق الطوغولي في الدقيقتين 44 و62

وتبقى حظوظ نادي عاصمة الجنوب وافرة في التاهل الى دور المجموعات باعتبار وان الفوز 1-0 في لقاء الاياب المقرر الاربعاء القادم بملعب الطيب المهيري بصفاقس يكفيه لبلوغ هدفه المنشود

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255925



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 02 نوفمبر 2022 | 7 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:23 15:00 12:10 06:44 05:16
Babnet
20°
 Babnet27° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1829°-1827°-2020°-1321°-18
  • Avoirs en devises
    22680,0

  • (2 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,28100 DT        1$ =3,27880 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 nov)   655,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   