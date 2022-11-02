عرض الزيارة لسامي اللجمي يفتتح أولى سهرات الدورة السادسة لمهرجان روحانيات

استهلت مساء أمس الثلاثاء بالملعب البلدي بنفطة أولى سهرات مهرجان روحانيات للموسيقى الصوفية بمدينة نفطة في دورته السادسة بالعرض الغنائي الصوفي "الزيارة" للفنان سامي اللجمي.

وتابعت جماهير غفيرة هذا العرض الذي شارك في تأثيثه قرابة 100 عنصر على الركح بين موسيقيّين ومؤدّين وراقصين، علاوة على مجموعة من الأصوات الغنائية التونسية الشابة. وبتوزيع عصري، قاد الفنان سامي العجمي هذا العرض الذي دام قرابة الساعتين انتشى خلالها الحاضرون بمجموعة من الأغاني الصوفية التي تتغنى بالأولياء الصالحين، وتزخر بالأذكار والابتهالات.







وفضلا عن الآلات الإيقاعية التي تميز أغاني الحضرة التونسية، أدخل اللجمي على الزيارة آلات أخرى كالزكرة والباتري والقيتار، ليضفي ألوانا موسيقية جديدة للعرض الذي ما انفك منذ سنوات بستقطب الجماهير حيثما حل.

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ومثلت هذه السهرة الافتتاح الرسمي للمهرجان الذي يتواصل إلى غاية الجمعة 4 نوفمبر ببرمجة تجمع بين الفرق المحلية والعالمية. وكانت فعاليات ماقبل الافتتاح الرسمي انطلقت بعد ظهر أمس بعرض جماهيريّ في سوق نفطة، عاش خلاله الجمهور على وقع كرنفال لمجموعة من الفرق الصوفية المحلية والدولية بالإضافة إلى عرض خاص بالفرقة القادرية لولاية قفصة، سبقهما معرض خاص بالصناعات التقليدية المحلية.

ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، تتواصل الأنشطة والفعاليات في الأيام المقبلة حيث سيكون الموعد مع مجموعة من اللقاءات العلمية حول الصوفية بالإضافة إلى العروض الموسيقية، وحلقات الذكر بمقامات الأولياء الصالحين.



وفضلا عن الآلات الإيقاعية التي تميز أغاني الحضرة التونسية، أدخل اللجمي على الزيارة آلات أخرى كالزكرة والباتري والقيتار، ليضفي ألوانا موسيقية جديدة للعرض الذي ما انفك منذ سنوات بستقطب الجماهير حيثما حل.ومثلت هذه السهرة الافتتاح الرسمي للمهرجان الذي يتواصل إلى غاية الجمعة 4 نوفمبر ببرمجة تجمع بين الفرق المحلية والعالمية. وكانت فعاليات ماقبل الافتتاح الرسمي انطلقت بعد ظهر أمس بعرض جماهيريّ في سوق نفطة، عاش خلاله الجمهور على وقع كرنفال لمجموعة من الفرق الصوفية المحلية والدولية بالإضافة إلى عرض خاص بالفرقة القادرية لولاية قفصة، سبقهما معرض خاص بالصناعات التقليدية المحلية.ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، تتواصل الأنشطة والفعاليات في الأيام المقبلة حيث سيكون الموعد مع مجموعة من اللقاءات العلمية حول الصوفية بالإضافة إلى العروض الموسيقية، وحلقات الذكر بمقامات الأولياء الصالحين.