نحو إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال المبادرة الخاصة

بحث وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، خلال لقائه الثلاثاء بمقر الوزارة، المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لبيد زعفران، إمكانيات تطوير التعاون المشترك بين الوزارة والبنك، وتم الاتفاق بالمناسبة على إعداد اتفاقية شراكة لإعطاء دفع جديد للعمل الميداني المشترك في مجال المبادرة الخاصة، حسب ما اوردته الوزارة في بلاغ لها الاربعاء.







وتناول الطرفان مزيد دعم بعث المشاريع وخاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية مع توفير أقصى ما يمكن من الضمانات للمساعدة على ضمان ديمومة المشاريع وتطورها وقدرتها على توفير مواطن الشغل.



..



.

وأكد نصيبي، بالمناسبة، على الدور المحوري الذي يقوم به بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في دفع المبادرة الخاصة والمساهمة في العمل التنموي، مشدّدا على ضرورة بحث كل الإمكانيات لتدعيم العمل التشاركي بما يساعد على تيسير وتبسيط إجراءات وشروط الإنتفاع بالتمويلات اللازمة لإحداث وتطوير المشاريع المُحدثة.



ومن جهته عبّر المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن الإستعداد التام للبنك لإنجاح برامج التعاون بين الطرفين بما يدعم مجهودات الدولة في مجال تشجيع الشباب على بعث المشاريع وريادة الأعمال في كل القطاعات.



وتناول الطرفان مزيد دعم بعث المشاريع وخاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية مع توفير أقصى ما يمكن من الضمانات للمساعدة على ضمان ديمومة المشاريع وتطورها وقدرتها على توفير مواطن الشغل.وأكد نصيبي، بالمناسبة، على الدور المحوري الذي يقوم به بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في دفع المبادرة الخاصة والمساهمة في العمل التنموي، مشدّدا على ضرورة بحث كل الإمكانيات لتدعيم العمل التشاركي بما يساعد على تيسير وتبسيط إجراءات وشروط الإنتفاع بالتمويلات اللازمة لإحداث وتطوير المشاريع المُحدثة.ومن جهته عبّر المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن الإستعداد التام للبنك لإنجاح برامج التعاون بين الطرفين بما يدعم مجهودات الدولة في مجال تشجيع الشباب على بعث المشاريع وريادة الأعمال في كل القطاعات.