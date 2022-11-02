بلوغ عدد من الشركات الأهلية مراحل متقدمة من التأسيس من بينها الشركة الأهلية لنقل المواد المنجمية وبقايا الفسفاط بالرديف

افاد المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية المكلف بملف الشركات الأهلية راشد العبيدي، اليوم الاربعاء، أن عددا من الشركات الأهلية بلغت مراحل متقدمة من التأسيس من بينها الشركة الأهلية لنقل المواد المنجمية وبقايا الفسفاط والحجارة والمواد الصلبة كالحديد بمعتمدية الرديف من ولاية قفصة.





..



.

.. ...

وأكد العبيدي خلال يوم اعلامي انتظم بمقر ولاية قفصة للتعريف بالمرسوم المتعلق بإحداث الشركات الأهلية، بحضور مكونات من المجتمع المدني، تواصل الاتصالات مع مواطنين بمختلف ولايات الجمهورية لتقديم افكار حول شركات أهلية في مجالات الصناعات التقليدية والحرف والخدمات والفلاحة والتجارة والتجارة والصناعات التحويلية وغيرها من المجالات الاخرى.وأشار في تصريح ل(وات)، إلى انعقاد جلسة تاسيسية منذ مدة لاحداث شركة أهلية باولاد جاء بالله التابعة لمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، مبينا أن الشركات الأهلية ستساهم في تحقيق التنمية المحلية وخلق مواطن شغل جديدة للعاطلين عن العمل وتثمين الموارد الطبيعية والصناعة لكل منطقة من تراب الجمهورية.ويهدف هذا اليوم الاعلامي، وفق العبيدي، الى التعريف بالشركات الأهلية والهدف من احداثها ومراحل تأسيسها إضافة إلى تقديم فكرة حول تسهيلات التمويلات الخاصة بها والفئة المستهدفة منها.من جانب اخر صرح احد مؤسسي الشركة الأهلية لنقل المواد المنجمية وبقايا الفسفاط والمواد الصلبة بمعتمدية الرديف، احمد عايدي ان الشركة في المراحل الأخيرة من التاسيس وتتكون من 40 شخص من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل إضافة الى فسح المجال ل10 أشخاص آخرين من الحالات الاجتماعية الخاصة من كامل ولاية قفصة للانضمام إليها.وبين احمد عمايدي انه من المؤمل ان تنطلق هذه الشركة الأهلية في العمل خلال شهر جانفي من السنة القادمة.