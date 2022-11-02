بن عروس: تحرير 43 تنبيها وإرسالها لمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة من أجل استكمال وثائق في ملفات ترشحهم

تولّى مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، منذ غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، مراسلة 43 مترشحا من بين المترشحين المحتملين الذين أودعوا ملفاتهم لهذا الموعد الانتخابي والبالغ عددهم 67 مترشحا محتملا، وتنبيههم بضرورة استكمال بعض الوثائق التي تنقص ملفاتهم.





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وقد استجاب، إلى حدود يوم أمس الثلاثاء، وفق رئيس الهيئة الفرعية، الكيلاني هلال، 36 مترشحا من بين الذين تم التنبيه عليهم وقاموا باستكمال ما ينقصهم أو بعض ما نقص في ملفاتهم من وثائق، وذلك قبل انقضاء الفترة الزمنية التي منحتهم إياها الهيئة العليا لاستكمال ملفات الترشح والتي تنتهي اليوم الأربعاء في حدود السادسة مساء.في نفس السياق، قام أعوان الهيئة المكلفين بعمليات تحيين عناوين مراكز الاقتراع للناخبين بإجراء 269 عملية تحيين جديدة على كامل المراكز المفتوحة بالولاية، وذلك منذ إعادة فتح باب التحيين يوم 28 أكتوبر المنقضي إلى حدود أمس الثلاثاء.يذكر أن العدد الإجمالي للتزكيات التي تلقّتها الهيئة الفرعية منذ انطلاق هذه العملية، يوم 26 سبتمبر المنقضي والى حدود يوم أمس الثلاثاء، بلغ 22915 تزكية.وتنقسم ولاية بن عروس إلى 9 دوائر إنتخابية، وهي كل من دائرة بن عروس _ المدينة الجديدة والمروج _ بئر القصعة و المروج _ فرحات حشاد وحمام الانف _ حمام الشط وبومهل البساتين _ الزهراء ورادس _ مقرين والمحمدية وفوشانة ومرناق.ووفق رزنامة انتخابات مجلس نواب الشعب، التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيتم البتّ في الترشّحات في أجل أقصاه اليوم 2 نوفمبر 2022، على أن يتمّ تعليق قائمة المرشحين لعضوية البرلمان بمقر الهيئة، ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه 3 نوفمبر القادم.ويبلغ عدد الناخبين المُسجلين بولاية بن عروس، حسب آخر تحييين للهيئة الفرعية الإنتخابية، 506140 ناخبا وناخبة.