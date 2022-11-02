بمناسبة مشاركته في القمة العربية ...رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره المصري

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة بمناسبة مشاركته في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، محادثة مع رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي.





..



.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية تم، خلال هذا اللقاء، التطرق إلى جملة من المواضيع المتعلقة بسبل تطوير الروابط الأخوية والمتميزة بين تونس ومصر والارتقاء بها إلى أفضل المراتب وفق صيغ ورؤى جديدة تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التضامن والتكامل، فضلا عن رفع التحديات المشتركة للبلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الظرف الاقليمي الراهن والتحولات الدولية المتسارعة .كما تم، بالمناسبة، استعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال القمة العربية إلى جانب التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية.وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور تونس خلال فترة رئاستها للقمة العربية في الدفاع عن القضايا العربية، ونوّه بما تضمنته كلمة رئيس الجمهورية في افتتاح أشغال القمة من أفكار ورؤى لتطوير العمل العربي المشترك.