منوبة: شلل تام في حركة النقل واستياء كبير في صفوف المواطنين نتيجة الإضراب الفجئي لأعوان شركة نقل تونس

شهدت ولاية منوبة، صبيحة اليوم الأربعاء، شللا تامّا في نشاط الحافلات والمترو الخفيف نتيجة الاضراب الفجئي والمفتوح لأعوان شركة نقل تونس، ما أثّر على حركة التنقل من وإلى مختلف معتمديات الجهة، وأثار احتقانا في صفوف المواطنين والطلبة الذين تكبّد بعضهم معاناة في الوصول الى العمل والمؤسسات الجامعية، فيما اضطر أغلبهم الى العودة الى منازلهم، حسب معا عاينته صحفية مكتب "وات" بمنوبة.





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وقد غابت الحافلات وعربات المترو بشكل تام منذ وقت مبكر من صباح اليوم، في محطة سليمان الكاهية، ومحطة النهائية للمترو بالمركب الجامعي بمنوبة، وأغلب المحطات ببقية المعتمديات على غرار طبربة.وانتشرت مجموعات المواطنين على الطرقات بحثا عن سيارات تاكسي أو تاكسي جماعي أو نقل عشوائي للوصول الى أماكن عملهم أو دراستهم، وانتهت محاولات أغلبهم بالفشل ليضطروا الى العودة الى منازلهم وسط استياء كبير من مثل الاضرابات التي تعطّل مصالح الناس وتؤثر على سير الدروس بالمؤسسات الجامعية، فضلا عن بقية المشاكل اليومية التي يعيشونها مع النقل قي ظلّ نقص وتقادم الاسطول، وعدم توقف الحافلات في كل المحطات، ونقص حافلات النقل المدرسي..في ذات السياق، أعرب عدد من الطلبة، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، عن تذمّرهم من إشكاليات النقل المختلفة من وإلى المركب الجامعي بمنوبة الذي يؤمه أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، على غرار نقص أسطول النقل الجامعي، والاكتظاك الكبير داخل عربات المترو خاصة في اوقات الذروة، وعدم انتظام السفرات، ما أثّر على انضباطهم وأصبح يحول دون التحاقهم بالدروس في التوقيت.يشار الى ان الاضراب الفجئي والمفتوح لأعوان شركة نقل تونس، يشمل خطوط المترو الخفيف والحافلات وقطار الضاحية الشمالية للعاصمة.