"أمواج ثقافية" بمنزل عبد الرحمان من 2 إلى 5 نوفمبر


Publié le Mercredi 02 Novembre 2022 - 14:45 قراءة: 0 د, 36 ث
      
انطلقت اليوم الأربعاء بدار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت، الدورة الرابعة لتظاهرة "أمواج ثقافية" لتتواصل إلى غاية يوم 5 نوفمبر الحالي.
واستهلت فعاليات التظاهرة بتنشيط للشوارع بالدمى العملاقة وعرض راقص قدمه أعضاء نادي الرقص بدار الثقافة، فضلا عن عرض تنشيطي لمجموعة قيس انيمازون.

ويكون الأطفال على موعد يوم غد الخميس (س10) بقاعة العروض مع

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عرض مسرحية "الفراشة الصغيرة" لنادي المسرح بدار الثقافة ابن رشد. ويستضيف الفضاء ذاته يوم الجمعة بداية من العاشرة صباحا كذلك مسرحية "ليلى والذئب" لنادي المسرح الأكاديمي.
وتختتم التظاهرة يوم السبت 5 نوفمبر بمجموعة من الورشات منها ورشة في الثقافة الرقمية من تأثيث الأستاذة منية العربي، وورشة "عرائس الطين" من تأطير الأستاذ المبدع خالد الهذلي، وورشة في الرسم تشرف عليها الأستاذة هدى الرحموني .


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