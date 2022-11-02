سيدي بوزيد: حجز 106 قنطارات من الفارينة المدعّمة بإحدى المخابز المتوقّفة عن النشاط


Publié le Mercredi 02 Novembre 2022 - 10:58 قراءة: 0 د, 26 ث
      
حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، صباح اليوم الاربعاء، 106 قنطارات من الفارينة المدعّمة لدى مخبزة تعمّد صاحبها الانقطاع عن النشاط رغم أنّها مدرجة ضمن صنف التخبيز "أ" ومختصة في صنع الخبز المدعم من الحجم الكبير، بحسب مدير الجهوي للتجارة مبروك عبادة.


وبين عبادة، في تصريح لـ"وات"، انه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، واستصدار عقوبة إدارية متمثلة في تعليق تزويد المخبزة المذكورة بالفرينة المدعّمة، ومراجعة صنفها، إضافة إلى استكمال بقية الإجراءات وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.

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