كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية واتحاد الصناعة بجمهورية التشيك يوقعان اتفاقية لدفع التبادل والاستثمار

وقعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" ، الاربعاء، اتفاقية تعاون مع اتحاد الصناعة بجمهورية التشيك تهدف الى تطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمار بين البلدين.





..



.

.. ...

ويلتزم الطرفان وفق هذه الاتفاقية التي تولى توقيعها رئيس منظمة الأعراف "كونكت" طارق الشريف، وياروسلاف هاناك رئيس اتحاد الصناعة بجمهورية التشيك، بالعمل كل من جهته على تعزيز التبادل التجاري على أساس المنفعة المتبادلة من خلال تبادل البعثات التجارية.وسيعمل الجانبان، في ذات السياق، على دعم برامج الأعمال الخاصة بالوفود الزائرة ودعم الندوات التجارية والاستثمارية وتوفير المعلومات اللازمة وتسهيل دخول البعثات التجارية الزائرة لممثلي القطاع الصناعي.ويلتزم الطرفان بتقديم المساعدة والدعم عند تنظيم احدهما معارض في السوق المحلية وتوفير المعارف والمعلومات ومساعدة بعضهما في ما يتعلق بالبحث حول التجارة والاستثمار عبر توفير التسهيلات والعناوين التجارية اللازمة.واتفق الطرفان على التعاون في تطوير برامج التعليم والتدريب لتنمية الموارد البشرية عندما يوافق كلا الطرفين على هذه البرامج مع تبادل الموظفين لتعزيز التعاون والتفاهم.ويأتي توقيع الاتفاقية في أول يوم من جولة استكشافية تقوم بها بعثة اقتصادية تضم 30 مستثمر من تونس الى السوق التشيكية تتضمن عقد لقاءات اقتصادية وزيارة مواقع انتاج.