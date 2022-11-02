بطولة شارلوت فيل الامريكية للتنس - تاهل عزيز دوقاز الى الدور الثاني


Publié le Mercredi 02 Novembre 2022 - 08:55 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تاهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 336 عالميا الى الدور الثاني لبطولة شارلوت فيل الامريكية المصنفة من بين دورات التحدي اثر فوزه على الامريكي زاشاري سفايدا المصنف 257 عالميا 2-1 (3-6 و6-2 و6-1) في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء لحساب الدور الاول.
وسيواجه دوقاز في مباراة الدور الثاني المقررة اليوم الاربعاء الامريكي كريستوفير اوبانكش المصنف 135 عالميا الذي كان ازاح في الدور الاول الاسباني نيكولاس الفاريز فارونا المصنف 221 عالميا 2-صفر (6-1 و7-6).



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