تراجع طفيف لرصيد آراء أصحاب حول الوضع العام خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022

أظهرت نتائج سبر آراء أصحاب المؤسسات الصناعية حول وضع وآفاق نشـاط مؤسـسـاتهـم خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، تراجعا طفيفا لرصيد آراء مؤسّسات الصناعات المعمليّة حول الوضع العام خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 مقارنة بالثلاثي الثاني مع استقرار مرتقب خلال الثلاثي الرابع، وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء أمس، الإثنين.





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كما أظهر سبر الآراء، الذّي أنجز خلال الفترة من 15 أوت وحتّى 10 أكتوبر 2022 على عيّنة تكوّنت من 989 صاحب مؤسسة، تراجعا طفيفا لرصيد الآراء خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 الى 8 بالمائة مقابل 13 بالمائة خلال الثلاثية الثانية من السنة ذاتها.ويعتبر رصيد آراء أصحاب المؤسسات هو الفارق بين النسبة المائوية من المؤسسات، التّي تصرّح بتطوّر إيجابي (ارتفاع في ما يتعلّق الوضع العام أو الإنتاج أو الطلب) ونسبة المؤسسات، التّي تصرّح بتطوّر سلبي (انخفاض في هذه المتغيرات). وليس للمؤسسات، التّي تصرّح بالاستقرار تأثيرا في احتساب المؤشر.وأبرزت الوثيقة ذاتها ارتفاعا طفيفا لرصيد الآراء حول مستوى الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 في حدود 6 بالمائة مقابل 1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني مع تراجع متوقع خلال الثلاثي الرابع.وسجل الانتاج الصناعي تحسّنا في مجال النسيج والملابس والأحذية والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية مقابل تراجع ملحوظ في قطاعات المتعلّقة بصناعة مواد البناء والخزف والبلور والصناعات المعملية.وزادت نسبة المؤسسات، التّي تشهد صعوبات ارتفاعا خلال الثلاثي الثالث وبلغت نسبتها 49،6 بالمائة مقابل 47،1 بالمائة خلال الثلاثية الثانية. ويبقى التزود بالمواد الأولوّية العائق الأول متبوعا بصعوبات التسويق وتراجع الطلب.وكان أصحاب المؤسسات، المستجوبين، أقلّ تفاؤلا بخصوص مستوى الطلب الخارجي خلال الثلاثي الثالث مع تراجع طفيف في رصيد الأراء في ما يتعلّق بهذا المجال بنسبة 9 بالمائة مقابل 13 بالمائة قبل ثلاثة اشهر ومن المنتظر تواصل هذا التراجع خلال الربع الاخير من سنة 2022.وأعلن أصحاب المؤسسات، المستجوبين، عن ارتفاع طفيف في مستوى الطلب على مواد البناء خلال الربع الثالث من سنة 2022 مع توقع استقرار هذا الطلب خلال الربع الأخيرمن 2022.