معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يصل إلى 7،23 بالمائة خلال أكتوبر 2022

بلغ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية مستوى 7،23 بالمائة، خلال شهر أكتوبر 2022، مقابل 7،03 بالمائة خلال شهري أوت وسبتمبر 2022 و7،02 بالمائة خلال جويلية، بحسب مؤشرات للبنك المركزي التونسي نشرها، الثلاثاء.





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ويفسر ارتفاع هذا المعدل تبعا لاتخاذ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، منذ يوم 5 أكتوبر 2022، قرار الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية ب25 نقطة أساسية لتصل إلى مستوى 7،25 بالمائة، بهدف تطويق التضخم.والجدير بالذكر أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية قد بلغ، خلال شهر أكتوبر 2022، أعلى مستوى له منذ مارس 2020 (7،35 بالمائة) بعد أن سجل الذروة في حدود 7،90 بالمائة خلال شهر مارس 2019.