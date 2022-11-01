كأس العالم قطر 2022 : مجسم الكأس يصل الاكوادور

وصل مجسم كاس العالم قطر 2022 الى العاصمة الاكوادورية كيتو في اطار جولته عبر اربع وخمسين دولة حول العالم.

وقد اقيم حفلا رسميا للكأس حضره رئيس الإكوادور غييرمو لاسو في قصر كارونديليت مقر الحكومة بمشاركة النجم البرازيلي السابق لوسيو.







وسيتم عرض الكأس أمام الجماهير الإكوادورية في ممشى سان فرانسيسكو وهو أحد المراكز التجارية الشهيرة في العاصمة.

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ويلعب منتخب الاكوادور في كأس العالم قطر 2022 ضمن المجموعة الاولى والتي تضم منتخبات قطر المستضيف والسنغال وهولندا.

وسيخوض مباراته الاولى في دور المجموعات امام منتخب قطر يوم 20 نوفمبر الجاري.

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وسيتم عرض الكأس أمام الجماهير الإكوادورية في ممشى سان فرانسيسكو وهو أحد المراكز التجارية الشهيرة في العاصمة.ويلعب منتخب الاكوادور في كأس العالم قطر 2022 ضمن المجموعة الاولى والتي تضم منتخبات قطر المستضيف والسنغال وهولندا.وسيخوض مباراته الاولى في دور المجموعات امام منتخب قطر يوم 20 نوفمبر الجاري.