تطاوين: إيقاف أشغال بناء محطة الغاز بالقرضاب دون سابق إعلام للعاملين في الحضيرة

توقفت، اليوم الثلاثاء، الاشغال بحضيرة بناء محطة الغاز بالقرضاب قرب مدينة تطاوين بصفة فجئية ودون سابق إعلام للعاملين في الحضيرة، حسب ما أفاد به مصدر من هذه المحطة التي انطلقت اشغالها مطلع العام الجاري بعد تأخير قارب الخمس سنوات.





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وقال ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، إن العمال يرفضون هذا القرار ويصرّون على مواصلة العمل وفق عقود أبرموها مع الشركة المكلفة بالانجاز تدوم سنة كاملة، لا سيما وان هذا التوقف سيتواصل لشهر قد يكون قابلا للتمديد، علما وان الشركة المشغلة ابرمت بداية السنة الجارية عقود عمل مع 177 شابا شغلت فعليا حوالي مائة فقط منهم.وفي ذات السياق، أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بيانا اليوم، عبّر فيه عن استنكاره للمغالطات الواردة في البلاغ الصادر امس عن ادارة شركة الهندسة وادارة المشاريع والتي توهم فيه الرأي العام بان الهياكل النقابية على علم بهذا الامر.واشار الى انه عوضا ان تتجند ادارة الشركة للبحث عن الحلول لفض الاشكالات والصعوبات المالية والفنية مع الاطراف المتداخلة ( المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والشريك الصيني المكلف بانجاز المشروع) سارعت الى اتخاذ هذا القرار أحادي الجانب والذي ساهم في تعكر المناخ الاجتماعي في الحضيرة.ونبّه الاتحاد في بيانه السلط الجهوية وكل الاطراف المتداخلة في انجاز المشروع الى التداعيات الخطيرة التي ستنجر عن هذا القرار بما قد يخلق ازمة اجتماعية تهدد السلم الاجتماعي في الجهة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على ديمومة مواطن الشغل مع ضمان كل الحقوق المادية والترتيبية.وذكّر البيان بالتأخير الكبير الحاصل في انجاز المشروع، ودعا كل الاطراف الى الايفاء بتعهداتها تجاه الجهة طبقا لاتفاق الكامور الممضى في 5 نوفمبر 2020، وإلى تضافر جهود الجميع لتجاوز النقائص وايجاد الحلول لكل الاشكالات العالقة.