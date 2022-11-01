الرابطة الأولى: تعيينات حكام الجولة الخامسة


Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 17:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقرر اقامتها يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري:


الأربعاء 2 نوفمبر

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المجموعة الأولى:
في ملعب الشابة البلدي:
الهلال الرياضي الشابي - الأمل الرياضي بحمام سوسة (14:30 س)
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الحكم: محرز المالكي

في ملعب حمام سوسة
النجم الرياضي الساحلي - الملعب التونسي (14:30 س)
الحكم: نضال اللطيف

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - الترجي الرياضي التونسي (14:30 س)
الحكم: يسري بوعلي

الخميس 3 نوفمبر

المجموعة الثانية:
في ملعب المتلوي البلدي
النجم الرياضي بالمتلوي - المستقبل الرياضي بسليمان (14:30 س)
الحكم: نصر الله الجوادي

في ملعب باجة المعشب
الأولمبي الباجي - المستقبل الرياضي بالرجيش (14:30 س)
الحكم: الصادق السالمي

يذكر أنّ الجولة ستكون منقوصة من 3 مباريات، ستقام في وقت لاحق، بسبب التزامات النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.

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