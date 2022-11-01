الرابطة الأولى: تعيينات حكام الجولة الخامسة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقرر اقامتها يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري:







الأربعاء 2 نوفمبر



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المجموعة الأولى:

في ملعب الشابة البلدي:

الهلال الرياضي الشابي - الأمل الرياضي بحمام سوسة (14:30 س)

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الحكم: محرز المالكي



في ملعب حمام سوسة

النجم الرياضي الساحلي - الملعب التونسي (14:30 س)

الحكم: نضال اللطيف



في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزرتي - الترجي الرياضي التونسي (14:30 س)

الحكم: يسري بوعلي



الخميس 3 نوفمبر



المجموعة الثانية:

في ملعب المتلوي البلدي

النجم الرياضي بالمتلوي - المستقبل الرياضي بسليمان (14:30 س)

الحكم: نصر الله الجوادي



في ملعب باجة المعشب

الأولمبي الباجي - المستقبل الرياضي بالرجيش (14:30 س)

الحكم: الصادق السالمي



يذكر أنّ الجولة ستكون منقوصة من 3 مباريات، ستقام في وقت لاحق، بسبب التزامات النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.



الأربعاء 2 نوفمبرالمجموعة الأولى:في ملعب الشابة البلدي:الهلال الرياضي الشابي - الأمل الرياضي بحمام سوسة (14:30 س)الحكم: محرز المالكيفي ملعب حمام سوسةالنجم الرياضي الساحلي - الملعب التونسي (14:30 س)الحكم: نضال اللطيففي ملعب 15 أكتوبر ببنزرتالنادي الرياضي البنزرتي - الترجي الرياضي التونسي (14:30 س)الحكم: يسري بوعليفي ملعب المتلوي البلديالنجم الرياضي بالمتلوي - المستقبل الرياضي بسليمان (14:30 س)الحكم: نصر الله الجواديفي ملعب باجة المعشبالأولمبي الباجي - المستقبل الرياضي بالرجيش (14:30 س)الحكم: الصادق السالمييذكر أنّ الجولة ستكون منقوصة من 3 مباريات، ستقام في وقت لاحق، بسبب التزامات النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.