اليعقوبي يؤكد بقبلي التحضير لهيئة ادارية وطنية استثناية للتعليم الثانوي لتحديد نسق الترفيع في التحركات في ظل تعطل المفاوضات مع الحكومة

قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الثلاثاء بقبلي، ان مهلة المفاوضات التي اقرتها الهيئة الادارية للتعليم الثانوي المنعقدة في سبتمبر الماضي انتهت ولم يتم التوصل خلالها الى أي نتائج، مشيرا الى فشل الجلسة الرسمية التي عقدت مع وزارة التربية ووزارة المالية وممثلي رئاسة الحكومة، بسبب "تعلل" رئاسة الحكومة بالوضع الاقتصادي بالبلاد.





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وأضاف اليعقوبي في تصريح ل(وات) على هامش اشرافه على الهيئة الادارية القطاعية الجهوية للتعليم الثانوي بقبلي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل ان "موقف الحكومة استدعى من الجامعة العامة للتعليم الثانوي العودة لقواعدها وهياكلها عبر عقد سلسلة من الهيئات القطاعية الجهوية مع طلب عقد هيئة ادارية وطنية استثنائية من أجل تدارس نتائج المفاوضات الفاشلة والاستعداد للقرار النضالي الذي ينطلق تنفيذه بعد عطلة نصف الثلاثي والمتمثل في حجب اعداد اختبارات الثلاثي الاول مع امكانية اتخاذ قرارات اضافية من أجل الترفيع في نسق التحركات طالما ظل نسق المفاوضات مع الحكومة متعطلا.وذكر بان قطاع التعليم الثانوي كان عقد هيئة ادارية في بداية شهر سبتمبر الماضي تم خلالها تسجيل عديد المطالب المتعلقة سواء بالمستحقات المالية المتخلدة لدى وزارة التربية او بالمطالب الجديدة التي تهدف للرفع من المستوى المعيشي للمدرسين الذي تدهور بشكل كبير في علاقة بالوضع الاقتصادي في البلاد.كما اكد المصدر ذاته رفض الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحميل الاجراء الازمات وهضم حقوقهم وعدم صرف مستحقاتهم بتعلة الوضعية الصعبة للمالية، مشددا على انه من حق منظوري قطاع التعليم الثانوي المطالبة بتحسين ظروفهم وعلى الحكومة ان تنصت للاطراف الاجتماعية وتتدراس كل الملفات المطروحة.