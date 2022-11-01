الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم تنظم غدا الأربعاء وقفة احتجاجية بساحة القصبة

قررت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، الدخول في تحركات تصعيدية ميدانية ابتداء من غد الأربعاء 2 نوفمبر الجاري بساحة الحكومة بالقصبة ،أمام "تواصل سياسة المماطلة و التسويف و الهروب الى الامام التي إنتهجتها السلطة الحاكمة منذ 25 جويلية 2021 على خطى من سبقها في التعامل الجدي مع ملف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم"، وفق بيان لها اليوم الثلاثاء.









و أعلنت الجمعية في البيان ذاته، مقاطعتها لكل المسارات التفاوضية التي لا تتضمن إمضاءات رسمية و إجراءات عملية و المطالبة بالبدء الفوري لإنصاف أصحاب الحق، مبدية رفضها لأي حلول مسقطة لا تراعي "الحق المشروع" في الانتداب صلب الوظيفة العمومية و القطاع العام و العمل على تخصيص التمويلات الضرورية في ميزانية 2023 للغرض.

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وحملت الجمعية السلطة الحاكمة مسؤولية انفجار الوضع الإنساني الذي يعيشه أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم و تبعات ذلك على السلم الاجتماعي بالبلاد.

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و أعلنت الجمعية في البيان ذاته، مقاطعتها لكل المسارات التفاوضية التي لا تتضمن إمضاءات رسمية و إجراءات عملية و المطالبة بالبدء الفوري لإنصاف أصحاب الحق، مبدية رفضها لأي حلول مسقطة لا تراعي "الحق المشروع" في الانتداب صلب الوظيفة العمومية و القطاع العام و العمل على تخصيص التمويلات الضرورية في ميزانية 2023 للغرض.وحملت الجمعية السلطة الحاكمة مسؤولية انفجار الوضع الإنساني الذي يعيشه أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم و تبعات ذلك على السلم الاجتماعي بالبلاد.