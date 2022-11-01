تجربة تطبيقة معلوماتية حول المعرف الوحيد للاجانب قصد تعميمها ة ب69 مكتب أجانب بمراكز الامن الوطني


Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 15:44 قراءة: 1 د, 0 ث
      
انطلق، أمس الاثنين، العمل بالتطبيقة المعلوماتية التي تم تركيزها كتجربة أولى نموذجية بمكتب الاجانب بمنطقة الامن الوطني بالمرسى من أجل تمكين الأجانب من معرف وحيد في انتظار تعميم التجربة في غضون شهرين على 69 مركز أمن، حسب ما أفادت به المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة، أحلام الهمامي.


وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن البادرة جاءت بالشراكة بين المرصد الوطني للهجرة والادارة العامة للامن الوطني وبدعم لوجيستي من المنظمة الدولية للهجرة، لافتة الى ان التجربية النموذجية بمركز الامن الوطني بالمرسى ستدوم حوالي 40 يوما ومن المنتظر تعميم التجربة على بقية المراكز ال69.

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وبيّنت أن الهدف من إرساء التطبيقة المعلوماتية، توحيد الاجراءات والاطلاع على الاحصائيات الدقيقة حول اعداد الاجانب في تونس الذين يعدون حوالي 59 الفا من مهاجرين نظاميين وغير نظاميين وهو عدد مرشح وفق تقدير المتحدثة للارتفاع باعتبار تدفق المهاجرين غير النظاميين على تونس.

وذكرت ان حصول الاجانب في تونس على معرف وحيد يمكن من اجتناب التدليس وتوحيد الاجراءات لاستخراج الوثائق الثبوتية بجميع مكاتب الاجانب بمراكز الامن.
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يذكر ان المرصد الوطني للهجرة نظم بالشّراكة مع الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة، أمس الاثنين زيارة ميدانيّة الى مكتب الأجانب النموذجي بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى لإعطاء إشارة انطلاق العمل بالتطبيقة المعلوماتية والتجهيزات التي تم تركيزها في المكتب المذكور.

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