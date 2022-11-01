كأس الاتحاد الافريقي: النادي الافريقي والصفاقسي والمنستير من أجل هدف وحيد في رهانات متفاوتة الصعوبة

تخوض الاندية التونسية الثلاثة يوم الأربعاء ذهاب الدور الاخير قبل دور المجموعات ضمن مسابقة كاس الاتحاد الافريقي. وستكون اندية النادي الافريقي والاتحاد المنستيري و النادي الصفاقسي امام تحد وحيد وهو تحقيق نتيجة ايجابية للتمهيد للترشح لدور المجموعات رغم مهمات متفاوتة الصعوبة .





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فقد تحول النادي الافريقي الى دار السلام ( تنزانيا) ليلاقي يونغ أفريكانز التنزاني . وسيعمل زملاء زهير الذوادي على تحقيق نتيجية ايجابية ، من أجل تعزيز فرص التأهل لدور المجموعات وذلك قبل لن يستضيف منافسه في مباراة الاياب في ملعب حمادي العقربي برادس بعد أسبوع.ويعد لقاء غد أبرز اختبار للاطار الفني للنادي الافريقي بقيادة برتران مارشان، نظرا لقيمة الفريق المنافس العازم على تعويض اخفاقه وخروجه من تصفيات مسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية.ورغم أنّ فريق باب الجديد سيفتقد لجهود نجمه الصاعد آدم قرب، بسبب الإصابة في مباراة المنتخب الأولمبي أمام الكونغو في التصفيات الافريقية الاّ أنّ ذلك لن يمنع خطه الأمامي الذي تعزز بالتحاق الثنائي حمدي العبيدي و يوسف سنانة من السعي الى تحقيق هدف على الاقل يساعد الفريق على حسن التحكم في مباراة الاياب في تونس .وسيكون الفريق المحلي من جهته مدعوما في ملعبه بجماهيره ولن ترضى الاّ بالفوز، وهو يستفيد من جاهزيته البدنية و الفنية حيث ان ّ الفريق الذي يدربه التونسي نصر الدين نابي يتصدر جدول ترتيب البطولة المحلية برصيد 20 نقطة ويمتلك أقوى خط هجوم بـ 14 هدفا و أقوى خط دفاع بـ 5 أهداف بعد مضي 8 جولات فقط، ويضم في صفوفه لاعبين موهوبين بمقدورهم صنع الفارق مثل البوركيني ستيفان عزيز كي والغاني بيرنارد موريسون.وكان النادي الافريقي قد تأهل الى الدور الثاني على حساب فريق كيبنغا من ( 0 - 0 في الذهاب و 7 - 0 في الاياب)، فيما أسعف يونغ أفريكانز بخوض الدور الثاني مكرر لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي بعد خروجه من الدور الثاني لكأس رابطة الأبطال الافريقية أمام الهلال السوداني بنتيجة 2 - 1 ( 1 - 0 في الذهاب و 1 - 1 في الاياب).يذكر أن مباراة النادي الإفريقي مع يونغ أفريكانز، سيديرها الحكم سيلسو أرميندو من موزمبيق.ومن جهته سيواجه الاتحاد الرياضي المنستيري غدا فريق نهضىة بركان المغربي في ملعب مصطفى بن جنات.وتبدو مهمة الاتحاد المنستيري صعبة امام حامل لقب المسابقة وصاحب الكاس الافريقية الممتازة والذي يدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة المدرب الاسبق للترجي الجرجيسي و النادي الافريقي لكن ذلك لن يحد من طموحات الاتحاد الذي يخوض مسابقة كاس الاتحاد للمرة الثانية في تاريخه من الخروج بنتيجة ايجابية على ميدانه قبل التحول الى مدينة بركان المغربيةوينطلق الاتحاد بمعنويات عالية بعد تسجيل انتصارين في سباق البطولة الوطنية على حساب كل من نجم المتلوي 2-1 ومستقبل سليمان 2-0 وكذلك بعد ان اصبح مدربه الصربي داركو نوفيتش يملك فكرة اشمل على الرصيد البشري للفريقوقد استفاد الاتحاد من اول مشاركة له في رابطة ابطال افريقيا رغم الخروج القاسي امام الاهلي المصري في الدور الاخير قبل المجموعات.وفي المقابل بدت نتائج فريق نهضة بركان في بداية الموسم الجديد في البطولة المغربية غير مقتعة لاحبائه ما جعله يحتل المركز الثالث عشر من جملة 16 فريقا ولم يسجل سوى فوز واحد مقابل 3 تعادلات و3 هزائم في 7 جولات ما يجعل الفريق مدعوا للتدارك على الاقل في المسابقة الافريقية .وتنطلق المباراة غدا بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير على الساعة السادسة مساءاما النادي الرياضي الصفاقسي الممثل الثالث لكرة القدم التونسية في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي فقد تحول الى لومي العاصمة الطوغولية لملاقاة اسكو دي كارا لطوغولي المنسحب من الدور الثاني من مسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية وذلك في اطار الدور التمهيدي الثاني مكرر من المسابقة باحثا عن تحقيق نتيجة ايجابية تمهد الطريق الى التاهل الى دور المجموعات في السمابقة التي يملك فيها رصيدا زاخرا من التتويجات خاصة وانه سيلعب مباراة الاياب يوم الاربعاء 09 نوفمبر بملعب الطيب المهيري امام جماهيره .ورغم الرحلة الطويلة للنادي الصفاقسي الى لومي يبدو اللاعبون جاهزين لخوض اللقاء بمعنويات عالية . ويؤكد مدرب الفريق كريم دلهوم في تصريح نقلته" صفحة النادي" ان الفريق يسعى لكسب التحدي والخروج بنتيجة ايجابية امام فريق اسكو دي كار القوي . وقال انه يعرف نقاط ضعف وقوة الفريق المنافس بعد عملية متابعة لادائه مشددا على ان النادي الصفاقسي سيسعى ال تسجيل هدف على الاقل لتسهيل مهمته ايابا .كما اكد دلهوم الذي قاد الفريق للتويج بكا تونس ان اللاعبين الخمسة للفريق الذين شاركوا مع المنتخب الاولمبي امام الكونغوا في اطار التصفيات الافريقية في حاجة لمزيد الاعداد النفسي بعد خروج المنتخب من التصفيات لتجاوز مخلفات الخيبة مشددا عل ان بلوغ دور المجموعات في مسابقة كاس الاتحاد يعد من ابرز اهداف الفريق خلال هذا الموسم.ويدير المباراة الحكم السيشالي برنارد هانسيل