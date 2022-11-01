صفاقس: وقفة احتجاجية لأعوان الصحة المتعاقدين للتنديد بتأخّر صرف رواتبهم وعدم ترسيمهم وللتعبير عن رفضهم تجديد العقود

نفّذ أعوان الصحة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس المنتدبون منذ سنة 2019 وفق صيغة التعاقد، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بسبب تأخر صرف رواتبهم وعدم ترسيمهم، كما أكّدوا رفضهم القطعي تجديد العقود إلى حين إدماجهم وتسوية وضياتهم بشكل نهائي.





..



.

.. ...

واعتبر كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الصحة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، حسام الغريبي، في تصريح إعلامي، على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن عدم ترسيم الأعوان المتعاقدين منذ 4 سنوات يعدّ ضربا من "التنكيل الذي تمارسه وزارة الصحة على هؤلاء الأعوان بعد أن قدّموا أنفسهم قرابين لتونس في مرحلة انتشار وباء كوفيد 19"، بحسب تعبيره.كما شدّد الغريبي على رفض النقابة السماح بمثل هذه الوضعيات التي تتنكر فيها سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة لتعهداتها وتضامن كل أعضائها ومنخرطيها مع زملائهم الذين تهدّدهم الإدارة بفسخ عقودهم في حال لم يقوموا بعملية التجديد، معتبرا أن كل تجديد للعقود هو امتهان لكرامة العاملين في قطاع الصحة وتكريسا لمنطق التشغيل الهش، وفق قوله.و"انتدب هؤلاء الأعوان في سنة 2019 وفق صيغة التعاقد التي فرضها صندوق النقد الدولي على تونس ووعدتهم سلطة الإشراف بالإدماج بعد سنة ولكنها لم تف بوعدها، وطالبت منهم تجديد العقود في كل سنة بسبب رفض رئاسة الحكومة تسوية الوضعية والترسيم في كل مرة رغم أنها وعدت بذلك عن طريق وزراء الصحة السابقين خلال فترة السنوات الأربع الماضية"، بحسب ما أكده كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الصحة.وأوضح أن الخطوات التصعيدية الممكنة لحل هذا الإشكال ستحدّدها مقررات الهياكل المركزية للجامعة العامة للصحة.