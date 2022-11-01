البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلتين مؤجلتين

تدور يوم الخميس 3 نوفمبر الجاري مقابلتنان مؤجلتان لحساب الجولة الاولى من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة حسب البرنامج التالي.







في قاعة قرمبالية - س 17

الدالية الرياضية - شبيبة المنازه

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في قاعة الزهراء - س 17

الزهراء الرياضية - النجم الرادسي

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الترتيب الحالي.

نقاط لعب

1-النادي الافريقي 18 9

2-النجم الساحلي 16 9

3-الملعب النابلي 15 9

الاتحاد المنستيري 15 9

5-النجم الرادسي 13 8

6-الزهراء الرياضية 12 8

7-الدالية الرياضية 11 8

شبيبة القيروان 11 9

شبيبة المنازه 09 8

10-اتحاد الانصار 09 9



في قاعة قرمبالية - س 17الدالية الرياضية - شبيبة المنازهفي قاعة الزهراء - س 17الزهراء الرياضية - النجم الرادسي1-النادي الافريقي 18 92-النجم الساحلي 16 93-الملعب النابلي 15 9الاتحاد المنستيري 15 95-النجم الرادسي 13 86-الزهراء الرياضية 12 87-الدالية الرياضية 11 8شبيبة القيروان 11 9شبيبة المنازه 09 810-اتحاد الانصار 09 9