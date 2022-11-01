البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلتين مؤجلتين


Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 14:42 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تدور يوم الخميس 3 نوفمبر الجاري مقابلتنان مؤجلتان لحساب الجولة الاولى من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة حسب البرنامج التالي.


في قاعة قرمبالية - س 17
الدالية الرياضية - شبيبة المنازه
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في قاعة الزهراء - س 17
الزهراء الرياضية - النجم الرادسي
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الترتيب الحالي.
نقاط لعب
1-النادي الافريقي 18 9
2-النجم الساحلي 16 9
3-الملعب النابلي 15 9
الاتحاد المنستيري 15 9
5-النجم الرادسي 13 8
6-الزهراء الرياضية 12 8
7-الدالية الرياضية 11 8
شبيبة القيروان 11 9
شبيبة المنازه 09 8
10-اتحاد الانصار 09 9

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