البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلتين مؤجلتين

تدور يوم الخميس 3 نوفمبر الجاري مقابلتنان مؤجلتان لحساب الجولة الاولى من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة حسب البرنامج التالي.
في قاعة قرمبالية - س 17
الدالية الرياضية - شبيبة المنازه
.
في قاعة الزهراء - س 17
الزهراء الرياضية - النجم الرادسي
الترتيب الحالي.
نقاط لعب
1-النادي الافريقي 18 9
2-النجم الساحلي 16 9
3-الملعب النابلي 15 9
الاتحاد المنستيري 15 9
5-النجم الرادسي 13 8
6-الزهراء الرياضية 12 8
7-الدالية الرياضية 11 8
شبيبة القيروان 11 9
شبيبة المنازه 09 8
10-اتحاد الانصار 09 9
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 255838