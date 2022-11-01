توزر: إحالة 4 شكايات انتخابيّة على أنظار النيابة العمومية من أجل شبهات تلاعب وشراء تزكيات وقضايا ثلب


Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 11:57 قراءة: 0 د, 36 ث
      
بلغ مجموع الشكايات المحالة على أنظار النيابة العمومية في ولاية توزر والخاصة بالجرائم الانتخابية سواء من الهيئة الفرعية للانتخابات أو من جهات أخرى 4 شكايات، تتعلّق الأولى بشبهة شراء تزكيات والثانية بشبهة التلاعب بالتزكيات وقضيتان في الثلب، وفق ما أفاد به عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر المعز لدين الله الطيبي.


وأضاف المصدر نفسه، في تصريح لـ"وات"، أن النيابة العمومية استمعت لمختلف الأطراف في هذه القضايا من شاكين ومشتكى بهم وما تزال الأبحاث جارية في انتظار البتّ النهائي فيها.

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وأشار، في سياق آخر، الى أن عدد مطالب الترشح للانتخابات التشريعية انخفض الى 22 مطلب ترشح بعد قيام أحد المترشحين بسحب ملف ترشحه، فيما تتابع الهيئة الفرعية عمليات التثبت من المطالب المودعة وخاصة من استكمال العدد المطلوب من التزكيات للبعض منها.

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