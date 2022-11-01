وزارة الصحة: تسجيل حالة وفاة و 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 24 الى 30 أكتوبر الماضي

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل حالة وفاة و 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك من جملة 5320 تحليلا تم إنجازه خلال الأسبوع الممتد من 24 الى 30 أكتوبر المنقضي.







وأضافت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص متابعة الوضع الوبائي بالبلاد أن 3 حالات مصابة بفيروس كورونا أقامت بالمستشفيات و المصحات الخاصة خلال الفترة ذاتها مقابل تماثل 108 حالة للشفاء.



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ولفتت الوزارة الى أن العدد الجملي للوفايات منذ ظهور جائحة كورونا خلال شهر مارس 2020 بلغ الى حدود الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي 29259 وفاة فيما بلغ عدد الإصابات 1.146.593 إصابة.



وأضافت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص متابعة الوضع الوبائي بالبلاد أن 3 حالات مصابة بفيروس كورونا أقامت بالمستشفيات و المصحات الخاصة خلال الفترة ذاتها مقابل تماثل 108 حالة للشفاء.ولفتت الوزارة الى أن العدد الجملي للوفايات منذ ظهور جائحة كورونا خلال شهر مارس 2020 بلغ الى حدود الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي 29259 وفاة فيما بلغ عدد الإصابات 1.146.593 إصابة.