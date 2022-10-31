زغوان :وزير الاقتصاد والتخطيط يطلع على أنشطة عدد من المؤسسات الصناعية

أدى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الاثنين زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان اطلع خلالها على انشطة عدد من المؤسسات الصناعية شملت مؤسستي " سيتام " لصنع المعدات الكهربائية وتشغل ما يقارب 700 عامل و "لاكروا" لصنع الصفائح الالكترونية ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 1000عامل وكلاهما ينتصبان بالمنطقة الصناعية 1 بالزريبة .

وقد عاين الوزير كذلك ا أشغال انجاز شركة " أوتوليف " المتخصصة في صناعة قطاع السيارات ، بالمنطقة الصناعية الجديدة " المرجى " بالفحص التي بلغت نسبة إنجازها 95 بالمائة.



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وذكر الوزير في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء أن ولاية زغوان بحكم موقعها الجغرافي وقربها من المطارات والموانئ وما يتوفر فيها من بنية تحتية يجعل منها وجهة للمستثمرين التونسيين والأجانب مشيرا إلى أن مؤسسسة " أوتوليف" بالفحص التي تقدر كلفة إنجازها بحوالي 86 مليون دينارا سيساهم في خلق 2500 موطن شغل مفيدا بانه تمت دعوة المتدخلين العمومين لاستكمال بقية الأشغال لتكون جاهزة للتوظيف بداية من 21 نوفمبر المقبلوأبرز سمير سعيد في جانب آخر، أن الحكومة انطلقت في البرنامج الوطني للاصلاحات الكبرى لدفع مناخ الاستثمارحيث تم عرضه على الأطراف المالية الدولية وهو ما مكن بلادنا من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء مما سيفتح لتونس تمويلا بقيمة 1 فاصل 9 مليار دولار على مراحل، لافتا إلى أن هذا الاتفاق سيعزز الثقة لدى بقية شركائنا الماليين لتمويل برنامج الإصلاحات الكبرى ومشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى المشاريع التي تم إدراجها بالمخطط الثلاثي 2023 ـ 2025 الذي سيكون جاهزا فيقريبا بعد مراجعته مع الوزارات التقنية قبل عرضه على أنظار مجلس وزاري سينعقد نهاية شهر نوفمبر المقبل.واكد في هذا الجانب أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط المذكوروتسعى إلى تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه بلادنا لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس نتيجة لتراكمات سابقة وفق تقديره.