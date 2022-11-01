مدنين: الوحدات السياحية جاهزة لإنجاح القمة الفرنكوفونية (رئيس الجامعة الجهوية للنزل)

قال رئيس الجامعة الجهوية للنزل بالجنوب الشرقي، جلال الهنشيري، لدى انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للجامعة مساء يوم الاثنين بجزيرة جربة، إن الوحدات الفندقية بجزيرة جربة على جاهزية لإنجاح القمة الفرنكوفونية، ولأن تكون في مستوى انتظارات ضيوف تونس، مؤكدا إدراك أصحاب النزل لمسؤوليتهم في إنجاح هذا الحدث العالمي الهام الأول من نوعه بحضور نوعي لأكثر من 35 من رؤساء حكومات من 90 بلدا، "ما يروج لهذه الوجهة ويسوق لها على مستوى بعيد وكبير، ويفتح آفاقا أمام الاستثمار والتعاون"، لا سيما وأن الحدث سيرافقه تنظيم منتدى اقتصادي ببادرة من تونس.





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من ناحيته، أكد المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين، هشام المحواشي، أن جزيرة جربة جاهزة على مستوى الفندقة لاحتضان فعاليات القمة الفرنكوفونية ووفودها، لتكون هذه الدورة 18 حدثا تاريخيا لتونس وفرصة كبرى للقطاع السياحي وللوجهة التونسية التي سيجعلها في طليعة الوجهات لسنة 2023، وسيساهم في التسويق لها من خلال تواجدها في محطات إعلامية عبر العالم أجمع، ما يحضر لموسم سياحي متميز في السنة القادمة.واعتبر أن هذا الحدث يأتي بعد موسم سياحي متميز احتلت فيه الوجهة السياحية جربة جرجيس المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الليالي المقضاة، مبينا أن الموسم السياحي متواصل، حيث تناهز نسبة الإشغال داخل النزل 70 بالمائة.ومثل هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس اللجنة الوطنية للإعداد للقمة الفرنكوفونية، ووالي مدنين، مناسبة لدعوة المهنيين إلى الحرص على جودة الخدمات وحسن الاستقبال والعناية بالمحيط الخارجي للنزل وبمنظومة الأمن الذاتي، وبذل كل الجهود للإسهام الفاعل في نجاح القمة.وتطرق المتدخلون من أصحاب ومديري النزل إلى عدة مسائل تشغلهم، لتبعث فيهم هذه الجلسة عدة تطمينات ومخاوف تراودهم، ومنها كيفية التحرك والتنقل في جربة في فترة انعقاد القمة، وعملية التزود، ومدى توفر حاجياتهم من المواد الاستهلاكية، إلى جانب نظافة الشواطئ والنقل الجوي وغيرها.وفي هذا السياق، أكد العميد منصف ساسي، رئيس اللجنة الوطنية للإعداد للقمة، أن الجزيرة لن تغلق في فترة القمة، وأن حركة التنقل عادية باستثناء أماكن احتضان فعاليات القمة، وذلك محدود في الزمان والمكان، لافتا إلى أن القرية الفرنكوفونية ستكون مفتوحة للعموم ونجاحها سيتحدد بعدد زوارها من الجزيرة ومن خارجها ومن السواح المقيمين بالنزل، لما سيجدونه فيها من متعة للفرجة والاطلاع على الثقافات الأخرى.كما طمأن العميد بشأن انتظامية نسق التزود وإعطاء الأولوية للجزيرة في تزويدها بمختلف المواد الاستهلاكية، والحرص على ألا يتم تسجيل أي نقص، وتوفير كل الحاجيات.دأما في مجال النظافة، فقد أشار الوالي إلى تكوين فريق عمل جهوي بين البلديات للتدخل وفق الطلب وحسب الأولويات، مع تعزيزه بإمكانيات الإدارات الجهوية، فيما ستواصل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عملية التنظيف الآلي للشواطئ.